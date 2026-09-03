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Militari nel partito, la Procura Militare avvia un'indagine su Vannacci

giovedì 3 settembre 2026
Militari nel partito, la Procura Militare avvia un'indagine su Vannacci

1' di lettura

La Procura militare di Roma, guidata da Marco De Paolis, ha avviato "accertamenti preliminari" in relazione ad un esposto presentato dal Sindacato dei Militari nei confronti del generale Roberto Vanacci, presidente di Futuro Nazionale, del coordinatore nazionale Massimiliano Simoni e del responsabile del programma Lorenzo Gasperini e in cui si ipotizza la ricostituzione del partito fascista con la violazione della legge Scelba. Lo riporta l'ANSA. L'attività della Procura con le stellette "è in ordine alla posizione di appartenenti alle Forze Armate - spiega il procuratore in una nota - all'interno della struttura organizzativa 'Futuro Nazionale'. Obiettivo dei pm è verificare "l'eventuale sussistenza di fatti di propria stretta competenza in relazione a persone soggette alla giurisdizione militare".

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