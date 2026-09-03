Meloni, le ultime parole famose della sinistra: "Tra un anno". Che figuraccia...

Si può tranquillamente affermare che per la sinistra italiana questa legislatura è stata, soffiando la battuta a Joe Bastianich, "come un film dell'orrore". Già da quando Giorgia Meloni vinse le elezioni, formò la sua squadra di governo e si insediò a Palazzo Chigi, i compagni concentrarono tutti i loro sforzi per gufare contro il futuro di questa esecutivo. Non solo i vari Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Ma anche alcuni sapientoni d'Europa. Come alcuni ministri di Emmanel Macron, che promisero addirittura di sorvegliare sullo stato di diritto in Italia. Il risultato? Il galletto sta facendo sprofondare l'Italia, il campo largo non è un'opposizione credibile e Giorgia Meloni sta per battere il record di longevità di tutta la storia della Repubblica italiana.

Ma che cosa dicevano i vari leader del campo largo? Fratelli d'Italia ha deciso di pubblicare su Instagram alcuni dichiarazioni particolarmente interessanti. Schlein, datata 15 dicembre 2023: "Il governo Meloni cadrà, bisogna prepararsi alle elezioni anticipate"; Conte, 9 marzo 2024: "Meloni non dura", Calenda, 28 settembre 2022: "Durerà 4 mesi, massimo 6 mesi"; Renzi, 25 novembre 2022: "Tra un anno farò cadere il governo Meloni"; Letta, 9 ottobre 2022: "Non durerà cinque anni". Le ultime parole famose. Che figura di...