Giuseppe Conte, la telefonata ai dem: "Schlein ossessionata da Palazzo Chigi"

Elly Schlein è intenzionata a fare le cose in grande. Il 13 settembre, la segretaria del Partito Democratico salirà sul palco della Iren Green Park arena di Campovolo: il suo intervento segnerà la chiusura della festa dell'Unità. Ebbene, come riportato da La Stampa, il desiderio della segretaria dem è quello di trasformare il suo comizio in un vero e proprio show, in un evento dal grande impatto mediatico. "Schlein è carica e convinta di poter arrivare a Palazzo Chigi", scrive il quotidiano torinese, riportando voci interne agli ambienti romani del Pd.
Dall'altra parte, però, c'è un Giuseppe Conte disposto a tutto pur di prendersi la scena. Non è un caso che il leader del Movimento 5 Stelle sarà ospite a quattro feste dell'Unità in meno di dieci giorni. La prima ospitata, ieri, 3 settembre, è stata alla tappa di Genova. "Il Pd non può chiedere a tutti gli alleati di dover accettare che il segretario del Pd rappresenti tutti", ha detto Conte davanti alla platea dem. E poi: "Non facciamo le primarie di partito: se qualcuno degli iscritti 5 stelle pensa che Schlein sia più idonea, allora voti Schlein!"
Elly Schlein, le "purghe": a chi vieta la festa Pd, il partito nel caosNon solo esponenti di destra. Alla Festa dell'Unità di Reggio Emilia mancheranno anche pezzi grossi della sin...
L'atteggiamento spavaldo di Giuseppi preoccupa parecchio i dirigenti dem, al punto che molti di loro, negli ultimi giorni, lo hanno chiamato per avvertirlo sui potenziali rischi legati alle primarie. La sua risposta, riportata da La Stampa, è stata la stessa per tutti: "Elly punta dritta lì, non si farà da parte. Quindi, è inutile chiedere a me se sono disponibile a un passo indietro". Insomma - sostiene Conte -, quello ossessionato da Palazzo Chigi non sono io, è lei.