Giuseppe Conte, la telefonata ai dem: "Schlein ossessionata da Palazzo Chigi"

Elly Schlein è intenzionata a fare le cose in grande. Il 13 settembre, la segretaria del Partito Democratico salirà sul palco della Iren Green Park arena di Campovolo: il suo intervento segnerà la chiusura della festa dell'Unità. Ebbene, come riportato da La Stampa, il desiderio della segretaria dem è quello di trasformare il suo comizio in un vero e proprio show, in un evento dal grande impatto mediatico. "Schlein è carica e convinta di poter arrivare a Palazzo Chigi", scrive il quotidiano torinese, riportando voci interne agli ambienti romani del Pd.

Dall'altra parte, però, c'è un Giuseppe Conte disposto a tutto pur di prendersi la scena. Non è un caso che il leader del Movimento 5 Stelle sarà ospite a quattro feste dell'Unità in meno di dieci giorni. La prima ospitata, ieri, 3 settembre, è stata alla tappa di Genova. "Il Pd non può chiedere a tutti gli alleati di dover accettare che il segretario del Pd rappresenti tutti", ha detto Conte davanti alla platea dem. E poi: "Non facciamo le primarie di partito: se qualcuno degli iscritti 5 stelle pensa che Schlein sia più idonea, allora voti Schlein!"