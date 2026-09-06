Alessandro Di Battista, "cefalea a rombo": altra operazione d'urgenza, l'ipotesi sul dramma

RIENTRO POSTICIPATO L’annuncio è arrivato con un post su Facebook l’associazione Schierarsi, di cui l’ex M5S è vice presidente. L’associazione chiede «a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni, in attesa di ulteriori aggiornamenti». Quindi a parte i messaggi di solidarietà che arrivano da Giuseppe Conte e Luigi Di Maio compagni delle prime battaglie politiche - sullo stato di salute del battagliero politico si sa ben poco di ufficiale. Quello che è certo è che Di Battista è stato ricoverato in un ospedale di Santa Clara (isolotto a largo di Cuba) venerdì scorso in seguito a un malore e poi trasferito in elicottero in una struttura sanitaria de L’Avana.

Prima la scelta del rientro (con un aereo ambulanza pagato dalla sua assicurazione privata), poi il trasferimento in elicottero. Alla fine la scelta di ricoverare nuovamente Alessandro Di Battista nell’ospedale de L’Avana e di procedere con l’intervento. Insomma, il rientro dell’ex esponente della prima ora del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista da Cuba, da dove sarebbe dovuto partire nella ieri notte per arrivare nel pomeriggio a Roma, «è stato rinviato».

Per Alessandro Di Battista, ora, è paura vera. Nessun ritorno in Italia, il quale era previsto per oggi pomeriggi...

Stemperate le polemiche sul volo di Stato, che pure era stato messo a disposizione dal governo Meloni nelle prime ore dopo il malore così come già avvenuto nell’ultimo anno per circa 60 cittadini italiani che avevano avuto bisogno di assistenza sanitaria mentre si trovavano all’estero, è stato lo stesso Di Battista, rimasto vigile, ad aver declinato l’offerta del trasferimento con l’aereo del 31esimo Stormo. Nel giorni scorsi l’esponente politico aveva spiegato che il rientro da Cuba sarebbe avvenuto un volo pagato da un’assicurazione stipulata prima della partenza. «Partirò da Cuba il 4 settembre con un’aero ambulanza i cui costi verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ho stipulato una polizza prima della partenza», aveva scritto lui sui social.

Evidentemente le condizioni sanitarie devono essere cambiate per rinviare il volo. Nell’isola caraibica sono presenti da giorni due medici italiani del policlinico Gemelli, Giuseppe Della Pepa e Isabella Melchionda, per affiancare il team di medici dell’ospedale cubano. Dalla specializzazione dei medici si può ipotizzare qualcosa sui malori accusati da Di Battista. Della Pepa è ritenuto un’eccellenza nel campo della neurochirurgia italiana oltre a essere riconosciuto anche in campo internazionale. Dal 2015 al Gemelli è specializzato in neurochigurgia.

Anche Isabella Melchionda, 46enne romana, è un dirigente medico dell’ospedale Gemelli. Anestesista e rianimatrice, laureata e specializzata sempre nella Capitale, è nello staff del reparto di Terapia Intensiva Neurochirurgica del nosocomio romano, che fa parte del Dipartimento di Scienze dell’emergenza diretto dal professore Massimo Antonelli.