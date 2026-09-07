Il sondaggione di Mentana: dove è arrivata Meloni, chi sale e chi crolla

Secondo l’ultima rilevazione sui consensi elettorali, realizzata dopo la pausa estiva, Fratelli d’Italia si conferma saldamente al primo posto con il 26,8% delle preferenze, mantenendo invariato il dato precedente. Alle sue spalle resta il Partito Democratico, accreditato del 20,6%, seppur in lieve calo dello 0,1%. Terzo il Movimento 5 Stelle, che si attesta al 12,5%, perdendo lo 0,2%. Il distacco tra i principali partiti rimane quindi sostanzialmente stabile, mentre continua registrare un segno "più" Futuro Nazionale, il movimento guidato dal generale Roberto Vannacci. La formazione sale al 7,7%, guadagnando lo 0,2% e posizionandosi al quarto posto della classifica dei partiti in base ai consensi. Alle sue spalle si trova Forza Italia, che scende al 6,9%, con una flessione dello 0,2%. Cresce invece Alleanza Verdi e Sinistra, che raggiunge il 6,8%, con un aumento dello 0,1%.
La Lega mantiene stabile il proprio consenso al 5,7%, mentre Azione resta ferma al 3,2%. Tra i partiti più piccoli, Italia Viva sale al 2,5%, guadagnando lo 0,1%, mentre +Europa raggiunge l’1,4%, anch’essa in crescita dello 0,1%. Segno positivo anche per Sud Chiama Nord, che passa all’1%, mentre Noi Moderati perde lo 0,1% e si ferma all’1%.