Sondaggio Noto per Porta a Porta: FdI vola, il Pd tracolla. Dove si piazza Vannacci

Fratelli d'Italia non dà alcun segno di cedimento e rimane saldamente il primo partito a livello nazionale. È questo ciò che emerge dall'ultimo sondaggio effettuato dall'Istituto Noto per Porta a Porta. Stando all'ultima rilevazione, se si votasse oggi, il partito di Giorgia Meloni otterrebbe il 27,5 per cento delle preferenze, con un vantaggio di ben 8 punti percentuali sul Partito Democratico, fermo al 19,5 per cento.
Seguono il Movimento 5 Stelle, al 12,2 per cento, e Futuro Nazionale, ormai quarta forza politica, all'8 per cento. Forza Italia è al 7 per cento mentre la Lega è al 5,5 per cento. Alleanza Verdi e Sinistra è, anch’essa, al 5,5 per cento. La lista Azione-Liberal democratici-Spazio pubblico è al 5 per cento mentre Italia viva-Casa riformista è al 2%. Infine Noi moderati è all'1,5 per cento, Progetto civico all’1,3 per cento, +Europa e Sud chiama nord sono entrambi all'1 per cento.
Roberto Vannacci sfida il centrodestra: "Senza di me non si vince. Alleati, ma a queste condizioni""Adesso hanno preso la calcolatrice. Il risultato è scritto nero su bianco: senza Futuro Nazionale il centro...
Considerando le coalizioni, il centrodestra e il cosiddetto campo largo sarebbero in assoluta parità, al 41,5 per cento. In caso di un eventuale ballottaggio, il 53 per cento degli elettori voterebbero per la coalizione guidata dalla premier Giorgia Meloni, mentre il 47 per cento voterebbe per quella guidata da Elly Schlein. La percentuale stimata di partecipazione al voto sarebbe invece del 61 per cento.