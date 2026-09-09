Sondaggio Noto per Porta a Porta: FdI vola, il Pd tracolla. Dove si piazza Vannacci

Fratelli d'Italia non dà alcun segno di cedimento e rimane saldamente il primo partito a livello nazionale. È questo ciò che emerge dall'ultimo sondaggio effettuato dall'Istituto Noto per Porta a Porta. Stando all'ultima rilevazione, se si votasse oggi, il partito di Giorgia Meloni otterrebbe il 27,5 per cento delle preferenze, con un vantaggio di ben 8 punti percentuali sul Partito Democratico, fermo al 19,5 per cento.

Seguono il Movimento 5 Stelle, al 12,2 per cento, e Futuro Nazionale, ormai quarta forza politica, all'8 per cento. Forza Italia è al 7 per cento mentre la Lega è al 5,5 per cento. Alleanza Verdi e Sinistra è, anch’essa, al 5,5 per cento. La lista Azione-Liberal democratici-Spazio pubblico è al 5 per cento mentre Italia viva-Casa riformista è al 2%. Infine Noi moderati è all'1,5 per cento, Progetto civico all’1,3 per cento, +Europa e Sud chiama nord sono entrambi all'1 per cento.