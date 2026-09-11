Ranucci e i soldi, Ignazio La Russa lo smaschera: "Lo prendo in parola..."

Sigfrido Ranucci «da conduttore guadagna sicuramente più di un parlamentare». «Ognuno si fa i suoi conti come vuole. Ha detto che non si candiderà, lo prendo in parola però». Testo e musica del presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Dritto e Rovescio su Rete 4, intervistato da Mauro Giordano (supplente del "titolare" Paolo Del Debbio).

Il conduttore di Report, mercoledì sera dal palco della festa nazionale di Alleanza Verdi Sinistra a Roma, aveva detto: «Non sono qui per fare politica, non mi candido. Sono il conduttore di Report, do più fastidio come conduttore e voglio fare il conduttore di Report. Non sono un leader del centrosinistra, vengo qui a presentare il mio libro».

La Russa, durante l’intervista, in merito all’eventualità di mandare il Paese al voto per le elezioni politiche a gennaio ha smentio. «Non lo decido io, ma non ho nessun segnale in questa direzione, anzi, ho segnali in tutt’altra direzione». Dopo aver tagliato il traguardo di governo più longevo della storia repubblicana, l’esecutivo «intende andare avanti». Cioè a scadenza naturale.

«Poi ci aspetta la legge di bilancio, ci sono cose importanti da fare, è necessario che il governo continui. Credo che andrà avanti», ha assicurato la seconda carica dello Stato. Secondo lui il centrodestra vincerà anche «senza Vannacci». «Che ci sia bisogno di una stretta sull’immigrazione illegale e sulla tratta di uomini, beh non c’è bisogno che ce lo spieghi l’Afd in Germania e men che meno Vannacci: non abbiamo da imparare niente da nessuno». La Russa ha citato i dati Frontex: «La destra sta producendo i suoi frutti. Crollo degli arrivi illegali: -55% nel Mediterraneo centrale».