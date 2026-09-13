Beppe Grillo, il post prima dell'assalto a Conte: sconcerto generale

La prima discesa in campo era stata scandita da sonori vaffanculo distribuiti un po’ a tutti, programma “di governo” che finché è rimasto in versione orale ha funzionato, fallendo poi del tutto la conversione pratica.

Oggi Beppe Grillo, che lunedì 21 settembre agiterà il “Pulp Podcast” di Fedez lasciando presagire (minacciando?) un suo rientro sulla scena politica, non ha ancora proposto ricette per scardinare il Palazzo come una scatoletta di tonno ma ci fa sapere tramite il suo blog che «la startup britannica NPK Recovery ha sviluppato un impianto mobile per trasformare l’urina raccolta durante manifestazioni e festival in fertilizzante agricolo, intercettando i nutrienti prima che finiscano nelle fognature. Il sistema, altamente versatile, può essere collegato a orinatoi, servizi igienici a compostaggio e bagni dotati di separazione dell’urina. In questo modo, il liquido viene intercettato alla fonte prima di raggiungere le fognature e trattato immediatamente all’interno dell’unità mobile».

Test indipendenti condotti dalla Royal Agricultural University e dallo UK AgriTech Centre «hanno fornito risultati preliminari incoraggianti; il bio-prodotto avrebbe favorito una crescita delle piante del tutto paragonabile a quella ottenuta con il comune nitrato di ammonio, uno dei fertilizzanti sintetici oggi più diffusi sul mercato. Il progetto risponde anche a una forte esigenza strategica: ridurre la dipendenza dell’agricoltura britannica dalle materie prime e dai prodotti importati».

Non solo. Il post (che assomiglia al copia-incolla di un qualche comunicato stampa - pubblcità? - ma citazioni di fonti non ne abbiamo trovate) ci spiega che «ogni giorno tonnellate di sostanze preziose per l’agricoltura vengono diluite nell’acqua e mandate negli impianti fognari, dove il loro trattamento richiede enormi quantità di energia. L’impianto mobile di NPK Recovery prova così a chiudere il cerchio dell’economia circolare, quello di raccogliere i nutrienti prima che diventino uno scarto e restituirli alla terra sotto forma di nutrimento per i campi». Certo, ad averci pensato prima, avremmo potuto usare come fertilizzante anche tutto quel che ha combinato il Movimento 5 Stelle...