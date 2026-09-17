Hai due auto? Ecco come non pagare il bollo su entrambe

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027 è prevista l’esenzione dal pagamento del bollo per le auto con potenza inferiore a 80 kW, con regole specifiche per chi possiede più veicoli. L’agevolazione riguarda le persone fisiche soggette al pagamento della tassa automobilistica e le modalità possono variare in base alla Regione.

Per chi ha due auto, la regola fondamentale è questa: se entrambe le vetture sotto gli 80 kW sono intestate alla stessa persona, l’esenzione spetta soltanto per una, precisamente quella meno potente. Il bollo dell’altra auto dovrà quindi essere pagato. Se invece le due auto sono intestate a due persone diverse, per esempio una al marito e una alla moglie, entrambe possono beneficiare dell’esenzione, purché ciascuna vettura sia sotto gli 80 kW.

L’esenzione vale anche per ciclomotori e motocicli, ma con alcune limitazioni: chi possiede un’auto sotto gli 80 kW dovrà comunque pagare il bollo di moto o scooter. Se possiede più moto, l’esenzione riguarda solo quella con cilindrata inferiore.

Chi già beneficia di un’esenzione, ad esempio per un’auto elettrica, continuerà a non pagare. Anche le eventuali riduzioni previste per le auto ibride restano applicabili, se il veicolo rientra nel limite degli 80 kW.

Il risparmio può arrivare indicativamente a circa 200 euro, ma dipende dalle tariffe regionali. Il bollo relativo al 2026 resta invece dovuto. Infine, l’esenzione riguarda anche le auto aziendali e quelle a noleggio a lungo termine sotto gli 80 kW, secondo le condizioni indicate nel provvedimento.