Pd, De Pascale la spara grossissima: "Abolire il bollo auto? Misura iniqua"

"È il calcio d’inizio della campagna elettorale. Ma gli italiani non si faranno comprare": Michele De Pascale, governatore dell'Emilia Romagna, lo ha detto a proposito della decisione del governo Meloni di sospendere il bollo auto. Al di là dei presunti motivi politici dietro la misura, secondo lui ci sarebbero comunque due limiti enormi: "Il primo è che secondo me ogni euro di riduzione fiscale va concentrato su chi vive condizioni di difficoltà economica. E togliere il bollo agli scooter significa farlo anche per chi ha ampiamente la possibilità di pagarlo. La mia famiglia, per esempio, non lo pagherà quando invece poteva farlo: quei soldi potevano ridurre l’imposizione fiscale a chi non arriva a fine mese", ha detto in un'intervista a Repubblica.

De Pascale si è prestato anche a un esempio: "Per dirla ancora meglio: una parte del beneficio consentirà di far risparmiare 300 euro a famiglie che ne avevano bisogno, e per quelle è una buona misura, ma crea iniquità, perché penalizza le famiglie numerose con più figli che possono avere solo un’auto grande. Magari hai una famiglia che ha un’auto vecchia perché non può permettersi di cambiarla che continuerà a pagare e un’altra che ne ha comprata una nuovissima e accessoriata che non lo pagherà perché sotto agli 80 kW". Il secondo limite da lui individuato, poi, sarebbe "peggio del primo, perché è una misura finanziata a debito, visto che i fondi del Pnrr rimasti sono sostanzialmente debito. E ogni volta che gli italiani hanno avuto una riduzione fiscale finanziata a debito poi alla fine si sono trovati a pagare più di quel che è stata la riduzione".