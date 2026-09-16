L'aria che tira, Botteri demolisce Grimaldi: "Tu fai politica, la sfida è tua"

Basta un semplice ragionamento per mandare in tilt un esponente di Alleanza Verdi e Sinistra. E che esponente, verrebbe da dire. Marco Grimaldi si è reso protagonista negli ultimi mesi di alcune difese grottesche di Askatasuna, il centrosociale che ha messo più volte a ferro e fuoco Torino. A L'aria che tra, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo, è stata ospite Giovanna Botteri. In studio si è parlato a lungo di Jordan Bardella, il leader di destra che pian piano sta acquistando sempre più consenso in Francia.

"Bardella racconta la sua storia - ha spiegato la giornalista -. Un ragazzino cresciuto in una cité come ce ne sono tantissime in Francia prendendo le botte, lui bianco e cristiano dalle bande degli immigrati che stavano nella cité. Questo è un messaggio semplice, che passa subito. Il discorso che...". "Vedo che sei catturata - la stoccata di Grimaldi -. Ma non è che...". "Ma Giovanna fa una analisi", è intervenuto David Parenzo che gli ha fatto notare come spiegare ai telespettatori i motivi che si celano dietro una certa politica non significhi per forza condividerli. "Io non faccio la politica. Io faccio la giornalista. Voi fate la politica", ha insistito Botteri. "La sfida è vostra", ha concluso il conduttore.