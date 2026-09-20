Giorgia Meloni smaschera Elly Schlein con una frase: "Te li do io"

Giorgia Meloni è stata ospite a Fenix, l'evento dei giovani di Fratelli d'Italia. Dal palco della kermesse, la presidente del Consiglio ha rivolto una semplice domanda a Elly Schlein. La segretaria del Partito democratico, infatti, continua ad attaccare il governo diffondendo notizie false per tirare acqua al mulino del campo largo. Ma la premier ha smontato la propaganda della dem, offrendosi di fornirle degli argomenti per contestare l'Esecutivo. Argomenti veri, non fake news.

"Cara, carissima - ha esordito così Giorgia Meloni a Fenix -. Ma è possibile che tu non riesca a trovare un solo argomento vero per contestarci? Uno vero, te prego uno. Te li do io! Te li do io se vuoi perché siamo imperfetti anche noi. Ma te prego una cosa vera dilla. Te le passo io sotto banco. perché pure noi qualcosa sbagliamo, ma una vera. Non ce la fa - ha proseguito la presidente del Consiglio -. Come facciamo ad aver tagliato sulle università se oggi il Fondo di finanziamento è di 9,4 miliardi e quando siamo arrivati era 8,6? 9,4 è più o meno di 8,6?." "I numeri non mentono, Elly Schlein sì", il commento di Fratelli d'Italia su Instagram che ha ricondiviso il video di Meloni sui social.