Michel Houellebecq smonta la sinistra: "Fascismo in Italia? Non mi sembra"

Ennesima doccia gelata per la sinistra italiana. "Non ho la sensazione che l'Italia sia andata, o stia andando, verso il Fascismo". Lo ha detto lo scrittore francese Michel Houellebecq nel corso di una conferenza stampa a Pordenone, dove ha presentato la raccolta "Tutte le poesie" (La nave di Teseo), in occasione della 27/a edizione di Pordenonelegge. Rispondendo a una domanda sul successo elettorale dell'AfD in Germania e sul possibile rafforzamento delle destre in Europa, Houellebecq ha osservato che "sembra" esserci una preoccupazione diffusa, "ma l'Italia è pronta a rassicurare il resto dell'Europa". E sull'AfD, ha aggiunto: "Non saprei dire nulla di specifico".

Per un Houellebecq che smonta tutto, c'è un ex ministro greco che punto il dito contro l'Italia. ll governo di Giorgia Meloni "è riuscito nell'impresa di contributo inverso alla razza umana: da un lato è riuscito a essere in sincronia con le politiche di Bruxelles che hanno causato la deindustrializzazione dell'Europa, causando la disuguaglianza che ha distrutto i nostri Paesi, e dall'altro è riuscito a sostenere il fascismo internazionale di Trump. Vi dovete unire per liberarvi di lei". Così l'economista ed ex ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis intervenendo alla seconda giornata di Nova 2026, la kermesse del Movimento Cinque Stelle in corso a Milano.