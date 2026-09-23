Una slavina senza precedenti: in 500 mollano Vannacci, con chi passano

A Sassari circa 500 iscritti hanno deciso di abbandonare Futuro Nazionale, il partito legato a Roberto Vannacci, per aderire a Italia Domani, il movimento guidato da Marco Rizzo.

La decisione, come riporta l'Unione Sarda, è stata comunicata con una lettera formale indirizzata alla direzione di Futuro Nazionale e rivolta anche allo stesso Vannacci, a Massimiliano Simoni e ad Annamaria Frigo. A firmare la missiva è Marcello Orrú, referente del "Comitato Sassari 643". Nella lettera Orrú annuncia la volontà dei 500 tesserati del comitato di recedere dal tesseramento al partito di Vannacci.

"Comunico inoltre che il mio percorso, insieme a quelli che hanno condiviso con me questa esperienza, proseguirà all’interno del partito Italia Domani guidato da Marco Rizzo", scrive. I motivi della scelta sono chiari: "Abbiamo scelto di aderire a questo progetto perché riteniamo prioritario rimettere al centro l’interesse pubblico, la sovranità politica e monetaria del nostro Paese e la tutela dei diritti sociali, attribuendo la priorità ai bisogni reali delle persone".Nonostante la rottura, Orrú chiude con un ringraziamento formale ai dirigenti di Futuro Nazionale "per il loro straordinario ed importante impegno che porterà benefici agli italiani". Il passaggio di un’intera organizzazione territoriale con centinaia di militanti rappresenta un colpo significativo per il partito di Vannacci in Sardegna e un rafforzamento per il movimento di Rizzo.