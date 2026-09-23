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Sigfrido Ranucci

Ordina una pizza e lascia un messaggio al rider, il gesto commuove tutti: "Non me lo aspettavo"

mercoledì 23 settembre 2026
Ordina una pizza e lascia un messaggio al rider, il gesto commuove tutti: "Non me lo aspettavo"

1' di lettura

Una serata segnata dal maltempo, dal traffico paralizzato e dalle strade allagate si è trasformata in una storia di attenzione e solidarietà. È accaduto a Porta Romana, a Milano, dove un semplice ordine di una pizza ha dato vita a un incontro destinato a lasciare il segno.

Durante un violento nubifragio che aveva messo in difficoltà la viabilità cittadina, Marco, 28 anni, era in casa in attesa che la situazione migliorasse. Prima di completare l'ordine tramite un'app di delivery, ha deciso di lasciare al fattorino un messaggio nelle note: "Piove a dirotto e la viabilità è bloccata, guida con calma e senza correre rischi". E ancora: "Non importa se la pizza arriva in ritardo o fredda, posso riscaldarla io".

A consegnare il pasto è stato Ahmed, 24 anni, rider egiziano che da oltre due anni lavora per mantenersi agli studi. Al suo arrivo, oltre alla mancia già prevista, Marco gli ha offerto un asciugamano per asciugarsi e un tè caldo da portare con sé. Colpito dal gesto, Ahmed ha fotografato la ricevuta dell'ordine e ha condiviso l'immagine in un gruppo social dedicato ai lavoratori del delivery milanese. "Non mi era mai successa una cosa del genere", ha scritto, raccontando la propria gratitudine. Il post ha rapidamente attirato l'attenzione degli utenti, molti dei quali hanno sottolineato come, soprattutto durante le emergenze meteorologiche, anche un piccolo gesto di rispetto possa fare una grande differenza.

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