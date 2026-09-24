Sondaggio Tecné, FdI resta il primo partito: ecco le cifre se si votasse oggi

Fratelli d'Italia continua a essere il primo partito. Nonostante tutta 'incessante propaganda della sinistra. A certificarlo è l'ultimo sondaggio realizzato da Tecné, presentato a È sempre cartabianca, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer. Come detto Giorgia Meloni resta in testa ai gradimenti. FdI perde lo 0,1% e si attesta così al 27,9%. Restando dalle parti del centrodestra, troviamo Forza Italia stabile al 7,9%. Dietro c'è la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio perde lo 0,1% e si attesta quindi al 5,5%.
Spostandoci dalle parti del campo largo, troviamo in testa il Partito democratico. Elly Schlein cresce dello 0,1% e sale così al 20,8%. Dietro c'è il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte. I grillini calano dello 0,1% e si attestano così al 12,4%. Fanalino di coda Alleanza Verdi e Sinistra. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli salgono dello 0,1% e si piazzano quindi al 6,1%.
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Per quanto riguarda tutti gli altri partiti, c'è da registrare la crescita di Futuro Nazionale. Roberto Vannacci sale dello 0,1% e in questo modo si colloca al 7,4%. Dunque Azione di Carlo Calenda al 3,2% (-0,1%), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,1% (-0,2%), Più Europa all'1,4% (+0,3%) e Noi Moderati all'1,1% (+0,1%).