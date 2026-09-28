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Grillo alla festa dell'ambasciata cinese: dove lo beccano a Roma col tappeto rosso...

lunedì 28 settembre 2026
Grillo alla festa dell'ambasciata cinese: dove lo beccano a Roma col tappeto rosso...

1' di lettura

Dopo il ritorno in pubblico, segnato dalla partecipazione al podcast Pulp, Beppe Grillo è arrivato a Roma. L’ex Garante e cofondatore del Movimento 5 Stelle ha partecipato al ricevimento organizzato dall’ambasciata cinese in occasione del 77º anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese e dell’insediamento della nuova ambasciatrice, Hou Yue.

L’evento si è svolto all’Hotel Parco dei Principi, dove Grillo ha preso parte alle celebrazioni insieme agli invitati. La sua presenza arriva a pochi giorni dalla recente apparizione pubblica al podcast Pulp, che aveva riportato il fondatore del Movimento 5 Stelle sotto i riflettori dopo un periodo di minore esposizione pubblica.

Secondo fonti vicine a Grillo, il comico dovrebbe fermarsi nella Capitale almeno per la notte. Per il soggiorno sarebbe previsto l’Hotel Forum, nel centro di Roma, struttura che nel corso degli anni è diventata una delle sue abituali basi durante le permanenze nella capitale.

La visita romana di Grillo si inserisce dunque nel quadro della sua recente riapparizione sulla scena pubblica. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui suoi impegni nella Capitale nelle prossime ore.

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