Beppe Grillo affonda Ranucci e Report: "Come venivano fatte le indagini"

Non c'è solo Giuseppe Conte con il suo "nuovo" Movimento 5 Stelle nel mirino di Beppe Grillo. Il comico guru torna a gamba tesa in politica con la lunga intervista a Pulp Podcast, da Fedez e Mr. Marra, e tira in ballo pure Sigfrido Ranucci, l'ormai ex conduttore (e padrone) di Report su Rai 3. "Le indagini" della trasmissione d'inchiesta fondato da Milena Gabanelli "venivano fatte un po' come se volessero arrivare a un punto prestabilito, però su Ranucci non do giudizi perché ho poco interesse per queste vicende, la Rai non è più niente, è una tv commerciale gestita male, con 13.000 dipendenti". "La trasmissione Report a me è anche riguardata, quindi parlo anche un po' con cognizione di causa", conclude Grillo.

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Beppe ne ha anche per un suo grande ex sostenitore Marco Travaglio, il direttore del Fatto quotidiano che a inizio anni Dieci ha rappresentato il primo house organ del M5s passato oggi armi e bagagli con Conte. "Il popolo del M5s sono persone nuove. Io non ce l'ho col Movimento, sono anche persone in gamba, ma lo spirito non c'è più, è completamente diverso".

Massimo Giletti, colpo clamoroso: chi porta in studio. Ranucci trema... Un clamoroso botto per il ritorno de Lo Stato delle Cose, il programma condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Già,...