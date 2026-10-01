Lucia Annunziata pronta a lasciare il Pd in Ue? "Se non servo, posso benissimo lasciare"

Lucia Annunziata a un passo dal lasciare il Partito democratico? E non senza polemica. Stando al retroscena del Foglio, l'europarlamentare lamenterebbe una certa esclusione nella vita politica del partito. Annunziata ha preso 240 mila preferenze paga il Pd, versa le quote ma viene esclusa. "Se il mio lavoro non serve, posso benissimo lasciare la delegazione in Europa", avrebbe detto ai colleghi. Lo stesso quotidiano di Claudio Cerasa ricorda che in questi mesi la giornalista ha lavorato su una serie di dossier che riguardano la Cina. Eppure, secondo la tesi dell’articolo, il Pd usa Annunziata come indipendente e nei fatti la esclude dalla vita di partito. Se lasciasse la delegazione Annunziata percepirebbe l’intero emolumento e il Pd perderebbe pure la quota. Negli ultimi mesi hanno lasciato il Pd ben quattro donne. La domanda è dunque la seguente: sarà lei la quinta?
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Intanto la Annunziata aveva detto la sua anche nel dibattito sul nome di Elly Schlein nel simbolo del Pd per le Europee. In quel caso l'ex volto televisivo aveva detto di non condivide la decisione di Elly Schlein di inserire il nome nel simbolo del Pd alle prossime elezioni europee. A riguardo la giornalista si definiva "in completo disaccordo sull'operazione perché il nome nel simbolo è la trasformazione del Pd in un partito personale proprio nel momento in ci la maggioranza ha presentato una riforma, il premierato, che distrugge l'attuale assetto costituzionale".
Lucia Annunziata: "Meloni va difesa, punto". I nomi dei "meschini" sotto accusaGiorgia Meloni "va difesa. Punto". Chissà se qualcuno a sinistra leggerà l'intervista di Luc...
E ancora: "Una riforma che considero centrale e definitoria del percorso italiano. La scelta del nome nel simbolo mette il Pd sulla strada dell'accettazione dello stesso modello. Su molte cose in un partito si può mediare ma non su questioni di questo rilievo".