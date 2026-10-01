Lucia Annunziata pronta a lasciare il Pd in Ue? "Se non servo, posso benissimo lasciare"

Lucia Annunziata a un passo dal lasciare il Partito democratico? E non senza polemica. Stando al retroscena del Foglio, l'europarlamentare lamenterebbe una certa esclusione nella vita politica del partito. Annunziata ha preso 240 mila preferenze paga il Pd, versa le quote ma viene esclusa. "Se il mio lavoro non serve, posso benissimo lasciare la delegazione in Europa", avrebbe detto ai colleghi. Lo stesso quotidiano di Claudio Cerasa ricorda che in questi mesi la giornalista ha lavorato su una serie di dossier che riguardano la Cina. Eppure, secondo la tesi dell’articolo, il Pd usa Annunziata come indipendente e nei fatti la esclude dalla vita di partito. Se lasciasse la delegazione Annunziata percepirebbe l’intero emolumento e il Pd perderebbe pure la quota. Negli ultimi mesi hanno lasciato il Pd ben quattro donne. La domanda è dunque la seguente: sarà lei la quinta?