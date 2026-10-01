Silvia Salis saluta Giorgia Meloni: occhio alla sua faccia

Silvia Salis viene indicata da molti come la prossima sfidante di Giorgia Meloni per Palazzo Chigi. Lei smentisce categoricamente, sostenendo di volersi occupare solo di Genova. Tuttavia non ha mai nascosto la distanza ideologica che la separa dalla leader di Fratelli d'Italia. Detto questo, però, si è resa protagonista di un episodio discutibile. Al momento del saluto con la premier, la prima cittadina di Genova le ha stretto la mano. Poi, in favore di telecamere, ha esibito un'espressione perplessa, se non disgustata.

Tornando alla cronaca della giornata, a Genova è stato inaugurato è scoppiata una polemica a sinistra. Il motivo? La sindaca SIlvia Salis non è stata invitata sul palco per partecipare al celebre taglio del nastro. "Vergogna! La premier e il presidente della Regione inaugurano il Salone Nautico al taglio del nastro senza la sindaca Silvia Salis presente all’inaugurazione – ha commentato su Facebook l’assessora comunale al Welfare e ai Servizi Sociali d di Genova, Cristina Lodi –. Una vergogna per il Paese e la nostra città. Solidarietà alla nostra sindaca, non si molla e mandiamoli a casa! La prima volta dopo 64 anni. Questa volta la cosa è gravissima. Cara premier Genova non tace".