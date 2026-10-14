Elly Schlein, chi vuole spedire al Quirinale: "Lui meglio di Bersani"

Anche a quelli che, politicamente, non la pensano come lui. E, specie da un po’ di tempo, è diventato popolarissimo persino tra i giovani e giovanissimi, grazie ai social. Non ci vuol molto a fare due più due per capire come mai, da un po’, è partita una spinta, sostenuta soprattutto sui social, perché Pier Luigi Bersani sia il prossimo candidato alla presidenza della Repubblica. Se mai il centrosinistra dovesse vincere le prossime elezioni politiche, ovviamente. Il Pertini del 2029. Perfetto per quel ruolo. Il presidente di tutti.

È popolare già di suo. È di sinistra, è preparato (la sua esperienza di ministro dello Sviluppo economico si ricorda ancora), è colto nonostante lo dissimuli, ha interessi trasversali (da Vasco alla storia della Chiesa), ma - circostanza non così diffusa - si fa capire. Da tutti. Funziona in tv. Funziona alle feste dell’Unità. Piace. Piace molto. Persino oltre il suo campo.

Del resto, a quella partita già si guarda. La scadenza è il 2029, dunque il prossimo Parlamento sarà decisivo nella scelta del successore di Sergio Mattarella. Bersani è un sostenitore di Elly Schlein. Ma è anche un trait d’union con la storia del centrosinistra. È stato ministro dei governi dell’Ulivo, segretario del Pd. Viene dal Pci. Ma dal Pci emiliano, che fin dai tempi raccontati da Giovanni Guareschi, era capace di dialogare con tutti, di essere pragmatico, vicino ai bisogni delle persone in carne e ossa.

Certo, non è l’unico aspirante al Quirinale. Chi ha esperienze di altre elezioni quirinalizie, in questi giorni suggeriva di appuntarsi i nomi dei big che annunceranno da qui ai prossimi mesi di non volersi ricandidare alle elezioni politiche. Il primo è stato Pier Ferdinando Casini, che già all’ultima elezione del presidente della Repubblica, quella finita con la riconferma di Sergio Mattarella, era arrivato molto vicino all’elezione.