Tensioni e violenze a Milano, Meloni: "Il silenzio non è accettabile", sinistra all'angolo

"Ho grande rispetto per le migliaia di persone che oggi hanno manifestato pacificamente, anche partecipando alla mobilitazione indetta dalla CGIL che ha visto anche la partecipazione dei leader della sinistra. Qualunque siano le idee per le quali si manifesta, la partecipazione è alla base di qualunque sana democrazia": Giorgia Meloni lo ha scritto in un post sui social, commentando gli eventi di questo pomeriggio, sabato 17 ottobre, quando in diverse città di Italia sono state organizzate delle manifestazioni contro il carovita.

In molti casi, però, la protesta è sfociata in disordini e violenze. A tal proposito la presidente del Consiglio ha condiviso il video delle violenze avvenute a Milano e ha sottolineato: "Non possiamo ignorare quanto accaduto in altre piazze italiane. A Milano, come mostrano queste immagini, lanci di pietre contro le Forze dell’Ordine, agenti feriti, danneggiamenti e violenze che hanno costretto a interrompere il corteo. A Torino sono state fermate persone con sanpietrini e martelletti frangivetro. A Bologna i disordini hanno portato alla chiusura precauzionale della stazione ferroviaria".