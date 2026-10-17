Multato perché gioca a calcio con il numero 88: "Nazista"

Nazisti immaginari. E multe ridicole. Succede a Reggio Emilia, dove è stata comminata una sanzione di venti euro per due società di calcio a sette. Il motivo? Hanno schierato un giocatore con la maglia 88. Il numero, infatti, è ritenuto un simbolo del nazismo, dal momento che rappresenta l’ottava lettera dell’alfabeto, la “h”: ovvero Heil Hitler, il saluto nazionalsocialista ufficiale, adottato nella Germania degli anni ’30. A comminare la multa è stato il Comitato sportivo italiano di Reggio Emilia, che ha sanzionato due squadre reggiane di calcio a 7: The Mount Peli e Masone Suave City. A riportare la notizia è la Gazzetta di Reggio.

Il giudice sportivo dell’ente ha decretato che le due società dovranno versare l’importo perché, nella distinta compilata per partite disputate nell’ultimo fine settimana, c’era un giocatore che ha indossato il numero 88. «Venti euro (1/a recidiva) per inserimento in distinta di atleta con numero non consentito (88)» si legge, scrive il quotidiano, sul comunicato del Csi in data 14 ottobre per il settore calcio a 7, affiancato al numero della gara. Dai due club esprimono sorpresa. Giurano che non ne sapevano niente di quella regoletta che bandisce dai campi di calcio l’88.