Scontri in piazza, Bignami smaschera Furfaro e la sinistra: "Siete disposti a...?"

Nel corso dell'ultima puntata di Realpolitik, su Rete 4, Galeazzo Bignami si è scagliato contro la sinistra, sempre troppo reticente nel condannare con fermezza chi si rende protagonista delle violenze di strada. Ma, allo stesso tempo, pronta a puntare il dito contro le forze dell'ordine e il governo. "Quando ci sono troppi agenti dicono che militarizziamo le città, quando ce ne sono pochi dicono troppo pochi. Possiamo dire le cose come stanno? Questi fenomeni necessiterebbero, cosa che proporremo da qua a breve, di nuove fattispecie di reato, tipo l'associazione a delinquere per i devastatori organizzati", afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.