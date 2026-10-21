Scontri in piazza, Bignami smaschera Furfaro e la sinistra: "Siete disposti a...?"

Nel corso dell'ultima puntata di Realpolitik, su Rete 4, Galeazzo Bignami si è scagliato contro la sinistra, sempre troppo reticente nel condannare con fermezza chi si rende protagonista delle violenze di strada. Ma, allo stesso tempo, pronta a puntare il dito contro le forze dell'ordine e il governo. "Quando ci sono troppi agenti dicono che militarizziamo le città, quando ce ne sono pochi dicono troppo pochi. Possiamo dire le cose come stanno? Questi fenomeni necessiterebbero, cosa che proporremo da qua a breve, di nuove fattispecie di reato, tipo l'associazione a delinquere per i devastatori organizzati", afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.
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Che, a quel punto, chiama in causa il piddino Marco Furfaro, ospite in studio: "Allora, visto che c'è un autorevole esponente della sinistra in studio, fermano l'integrazione, tutto quello che volete, i pedagogisti, i mediatori culturali, tutto quello che volete. Siete disponibili a votare un provvedimento in cui si mette nero su bianco che l'associazione a delinquere di questi devastatori organizzati deve essere un reato in cui noi diamo la possibilità a polizia e magistratura di dare una risposta immediata?". Furfaro non risponde, ma le sue espressioni del volto parlano per lui. E infatti, sui social, Bignami scrive "La sinistra voterà per introdurre il reato di associazione a delinquere per i maranza o continuerà a voltarsi dall’altra parte? Temo di sapere già la risposta…".