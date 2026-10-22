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Fatto quotidiano, "manca la carta igienica a Palazzo Chigi". Tutto falso: la clamorosa risposta

giovedì 22 ottobre 2026
Fatto quotidiano, "manca la carta igienica a Palazzo Chigi". Tutto falso: la clamorosa risposta

2' di lettura

L'ultima frontiera del Fatto quotidiano? La fake news sul… wc. Gli uffici stampa di Palazzo Chigi si sono visti costretti a smentire formalmente il quotidiano diretto da Marco Travaglio, che nel suo attacco continuo e forsennato al governo non si è fermato nemmeno davanti allo sciacquone

"La notizia secondo cui a Palazzo Chigi mancherebbe la carta igienica a causa del blocco dei tir è assolutamente falsa, priva di qualsiasi fondamento e ridicola - si legge nella nota -. I magazzini di Palazzo Chigi sono regolarmente riforniti e dispongono di scorte ampie e sufficienti per mesi. Questa notizia, a firma Giacomo Salvini e Paola Zanca è addirittura il titolo di apertura del Fatto Quotidiano di oggi: '“Nel Sud manca tutto. A Chigi la carta igienica'".

"Quanto riportato - proseguono dal governo - è l'ennesimo esempio di disinformazione strumentale diffusa ad arte. Si segnala, a riprova della totale assenza di verifica, che nessun giornalista de Il Fatto Quotidiano ha ritenuto di dover effettuare una telefonata all'ufficio stampa di Palazzo Chigi per verificare la notizia prima di pubblicarla. Nessuna telefonata è stata effettuata neppure alla società Romeo Gestioni, che si occupa delle forniture per le sedi istituzionali, che avrebbe potuto immediatamente smentire".

"Si invita pertanto la testata a fare corretta informazione e a verificare le fonti prima di diffondere notizie false che ledono l'immagine delle istituzioni - conclude il messaggio -. Invitiamo quindi gli autori di questo capolavoro di disinformazione a venire questa mattina a Palazzo Chigi: potranno verificare personalmente le scorte nei magazzini e magari scoprire quanto sia ridicolo l'allarme che hanno lanciato".

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