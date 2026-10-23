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Bignami asfalta Faraone: "Sei lo stesso che saliva sulla nave della Rackete?"

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venerdì 23 ottobre 2026
Bignami asfalta Faraone: "Sei lo stesso che saliva sulla nave della Rackete?"

1' di lettura

A Dritto e rovescio, il talk show di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, è stato ospite Galeazzo Bignami. L'esponente di FdI ha smascherato il suo collega Davide Faraone di Italia Viva ricordando a tutti i telespettatori tutte le gesta commesse in passate e le alleanze politiche piuttosto discutibili.

"Io rimango ammirato da Faraone - ha spiegato Bignami -. E gli chiedo se è lo stesso Faraone che era a bordo della nave con Carola Rackete che aveva speronato la vedetta della Guardia di Finanza facendo sbarcare decine di migranti. E che adesso viene a farci la morale sul fatto che dobbiamo difendere... ti ho ascoltato perché sei stato un inno all'ipocrisia. Ma sei lo stesso che fa coalizione con quella che si chiama Ilaria Salis che dà assistenza legale a quelli che i nostri poliziotti arrestano? O sei un fratello gemello? Sei quello che sostiene il sindaco Beppe Sala che quando due carabinieri inseguono per prendere un motociclista Ramy dopo partecipa al linciaggio dei carabinieri quando noi li difendevamo? O sei un fratello gemello? Perché va bene l'ipocrisia - ha concluso Galeazzo Bignami -, ma prendere in giro le persone no. C'è un limite a tutto.S montiamo l’ipocrisia della sinistra pezzo per pezzo".

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