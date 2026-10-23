Sondaggio Emg, campo largo spalle al muro: il centrodestra è in vantaggio

Sale Fratelli d'Italia e scendono tutti gli altri. È quanto emerge dal monitoraggio socio-politico di EMG per Linea Notte su Rai3. Nello specifico il partito della premier Giorgia Meloni si conferma primo partito con il 26 per cento (+0,6%), seguono nel centrodestra Fi con il 7,5 per cento (-0,4%), Lega con il 7,3 per cento (-0,2%), Noi Moderati rimane all'1,7 per cento e Sud chiama Nord all'1,5 per cento.

Nel centrosinistra il Partito Democratico di Elly Schlein si attesta al 20,5 per cento (-0.1%) seguito dal Movimento 5 Stelle all'11,6 per cento (-0,2%). Segue Avs di Bonelli e Fratoianni al 5,6 per cento (-0,2%), Iv di Matteo Renzi al 2,6 per cento (+0,1%), Più Europa all'1,8 per cento e altri (Progetto Civico, Psi) all'1 per cento.