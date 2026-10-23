Sondaggio Emg, campo largo spalle al muro: il centrodestra è in vantaggio

Sale Fratelli d'Italia e scendono tutti gli altri. È quanto emerge dal monitoraggio socio-politico di EMG per Linea Notte su Rai3. Nello specifico il partito della premier Giorgia Meloni si conferma primo partito con il 26 per cento (+0,6%), seguono nel centrodestra Fi con il 7,5 per cento (-0,4%), Lega con il 7,3 per cento (-0,2%), Noi Moderati rimane all'1,7 per cento e Sud chiama Nord all'1,5 per cento.
Nel centrosinistra il Partito Democratico di Elly Schlein si attesta al 20,5 per cento (-0.1%) seguito dal Movimento 5 Stelle all'11,6 per cento (-0,2%). Segue Avs di Bonelli e Fratoianni al 5,6 per cento (-0,2%), Iv di Matteo Renzi al 2,6 per cento (+0,1%), Più Europa all'1,8 per cento e altri (Progetto Civico, Psi) all'1 per cento.
Supermedia, drammatico calo per pentastellati e Vannacci: chi sale e chi scende, ecco il sondaggioCrollo per il Movimento 5 Stelle e per Futuro Nazionale nell'ultima Supermedia Agi/YouTrend. Piuttosto stabili tutti...
Guardando alle coalizioni, il centrodestra sale al 44% per cento rispetto alla rilevazione di due settimane fa e supera il campo largo che registra un +0,6 e si ferma al 43,1 per cento. Fuori dai due schieramenti in calo dello 0,9 Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che scende al 5,6 per cento. Il centro conta il 5,2% con Azione di Carlo Calenda al 2,7, Partito Liberaldemocratico di Luigi Marattin all'1,8 per cento e Ora di Michele Boldrin allo 0,7 per cento.