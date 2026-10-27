Clamoroso: bocciato il gruppo di Magi e Soumahoro

L'ufficio di presidenza di Montecitorio ha bocciato a maggioranza la richiesta avanzata da Riccardo Magi (Più Europa) di costituire un gruppo parlamentare in deroga con i deputati Bruno Tabacci, Benedetto Della Vedova, Luca Pastorino e Aboubakar Soumahoro. È quanto si apprende da fonti della Camera. Alla riunione di oggi erano assenti il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè (Fi), in missione, poi Fabrizio Cecchetti (Lega), Gilda Sportiello (M5s), Roberto Giacchetti (Iv), Francesco Battistoni (Fi) e Antonio D'Alessio (Az). Per il resto i deputati di maggioranza hanno votato contro, l'opposizione a favore: la votazione è finita con 9 no contro 6 sì. Hanno votato a favore gli esponenti in Ufficio di presidenza di Pd, M5s, e Avs e Piu' Europa.

Assenti Roberto Giachetti di Iv e Antonio D'Alessio di Azione. Hanno votato contro gli esponenti di maggioranza di FdI, FI, Lega e Noi moderati. I voti a favore sono stati 6, contro i 9 che hanno bocciato la richiesta avanzata da Piu' Europa. "Avevamo tutti i requisiti per poter chiedere la deroga per la formazione del gruppo", spiega al termine della riunione Benedetto Della Vedova, che osserva: "Anche se fossero stati presenti Iv e Azione, comunque l'esito della votazione non sarebbe cambiato". Del gruppo avrebbero fatto parte 5 deputati: Riccardo Magi, Benedetto Della Vedova, Luca Pastorino, Bruno Tabacci e Aboubakar Soumahoro.