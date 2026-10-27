Sondaggio Termometro politico, centrodestra avanti anche senza Vannacci

Fino a qualche tempo fa ero uno scenario altamente improbabile. Ora è realtà. Stando all'ultima rilevazione realizzata da Termometro politico, il centrodestra è avanti sul campo largo anche senza Roberto Vannacci. Le due coalizioni rimangono sì molto vicine - sostanzialmente appaiate - ma le forze di destra sono leggermente in vantaggio: tutte insieme raccolgono il 43% dei consensi. Il centrosinista si ferma al 42,7%.

Nello specifico, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si conferma prima partito nazionale con il 27,7%, seguito dal Partito Democratico di Elly Schlein al 20,4%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte perde lo 0,4% e si ferma al 12,2. Stabile Forza Italia al 7,2%. In leggera ripresa la Lega al 5,7%. Alleanza Verdi-Sinistra resta al 6,3%, tra le forze centriste Italia Viva di Matteo Renzi è al 2,4% e +Europa all'1,4%. Fuori dalle coalizioni c'è Azione di Carlo Calenda, al 3%.