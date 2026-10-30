Sondaggio Termometro politico, Meloni allunga ancora. Clamoroso: chi crolla a sinistra

I numeri, come sempre, non mentono: il Pd di Elly Schlein è infatti lontano oltre 7 punti percentuali, fermandosi al 20,8 . Un divario enorme con cui cominciare la campagna elettorale, soprattutto perché stabile o, come in questo caso, in allargamento.

Cambiano i sondaggi , non il risultato: Fratelli d'Italia e la fiducia degli italiani nel governo crescono, nonostante la propaganda delle opposizioni da settimane punti tutto su catastrofismo e toni apocalittici. La conferma arriva dall'ultima rilevazione di Termometro politico : FdI, il partito della premier Giorgia Meloni , aumenta il distacco dal Partito democratico salendo al 28,1 per cento .

L'ultima supermedia sondaggi realizzata da Youtrend è un vero e proprio incubo a occhi aperti per la sinistra...

In una settimana, Fratelli d'Italia ha guadagnato tre decimi di punto mentre i dem crescono sì, ma solo dello 0,2. Segno che qualcosa, evidentemente, nella strategia politica e comunicativa del Nazareno non sta funzionando. O che, semplicemente, gli elettori non si fidano a sufficienza dei programmi e degli argomenti delle opposizioni.

La prova è proprio il dato sulla fiducia: quella nella premier cresce al 39,8% (+0,4 sull'ultima rilevazione). E scende invece di due punti, dal 52,6% al 50,6%, la quota di chi non ha alcuna fiducia nella premier. Dopo 4 anni a Palazzo Chigi, un dato quasi fisiologico.