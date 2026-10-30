Sondaggio Termometro politico, Meloni allunga ancora. Clamoroso: chi crolla a sinistra

Cambiano i sondaggi, non il risultato: Fratelli d'Italia e la fiducia degli italiani nel governo crescono, nonostante la propaganda delle opposizioni da settimane punti tutto su catastrofismo e toni apocalittici. La conferma arriva dall'ultima rilevazione di Termometro politico: FdI, il partito della premier Giorgia Meloni, aumenta il distacco dal Partito democratico salendo al 28,1 per cento.
I numeri, come sempre, non mentono: il Pd di Elly Schlein è infatti lontano oltre 7 punti percentuali, fermandosi al 20,8. Un divario enorme con cui cominciare la campagna elettorale, soprattutto perché stabile o, come in questo caso, in allargamento.
Sondaggio supermedia, boom-FdI e crollo vertiginoso di Vannacci e M5s: psicodramma a sinistraL'ultima supermedia sondaggi realizzata da Youtrend è un vero e proprio incubo a occhi aperti per la sinistra...
In una settimana, Fratelli d'Italia ha guadagnato tre decimi di punto mentre i dem crescono sì, ma solo dello 0,2. Segno che qualcosa, evidentemente, nella strategia politica e comunicativa del Nazareno non sta funzionando. O che, semplicemente, gli elettori non si fidano a sufficienza dei programmi e degli argomenti delle opposizioni.
La prova è proprio il dato sulla fiducia: quella nella premier cresce al 39,8% (+0,4 sull'ultima rilevazione). E scende invece di due punti, dal 52,6% al 50,6%, la quota di chi non ha alcuna fiducia nella premier. Dopo 4 anni a Palazzo Chigi, un dato quasi fisiologico.
Sondaggio Emg, il centrodestra davanti al centrosinistra: chi sale e chi scendeCentrodestra, avanti tutta. Il sondaggio EMG per il Tg3 mostra una crescita della coalizione dei partiti al governo ai d...
E il resto del quadro parlamentare? Se il Pd non riesce a tornare sopra quota 21%, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte fa pure peggio, perdendo lo 0,2 e scendendo al 12,5 per cento. Nel centrodestra, Forza Italia sale al 7,5% (+0,2), mentre Futuro nazionale di Roberto Vannacci prosegue il suo calo e viene dato da Termometro politico al 7,1% (-0,4). Cresce la Lega al 5,6% mentre nel campo largo perde terreno Alleanza Verdi e Sinistra, ora al 6,3 per cento.