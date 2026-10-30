Conte e M5s, "la trattativa con i comunisti-leninisti". La Ascari in missione: deriva rossa senza ritorno

L'indiscrezione, del Foglio, è di quelle clamorose e inquietanti insieme. La deriva rossa del Campo largo sarebbe completa con la manovra, spregiudicata, del Movimento 5 Stelle. Secondo il quotidiano diretto da Claudio Cerasa, Giuseppe Conte sarebbe pronto a imbarcare nell'alleanza addirittura i marxisti-leninisti. In altre parole: gli ultra-comunisti. E avrebbe già sguinzagliato una deputata grillina che gli ambienti antagonisti li conosce benissimo.

Per allargare il bacino elettorale anche nelle frange più movimentiste ed extra-parlamentari, l'ex premier starebbe valutando una intesa con i cosiddetti Carc, i Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo. La vicinanza tra i marxisti-leninisti-maoisti e i 5 Stelle, pur sorprendente, dovrebbe spiegare meglio ai più incerti quale sia la deriva rossa non solo del Movimento, ma di tutto il Campo largo dove ormai i moderati sono mosche bianche. D'altronde, se nel centrosinistra ha trovato posto anche Maurizio Acerbo, il leader di Rifondazione comunista che simpatizza con Hamas, forse non servivano altre prove al riguardo.