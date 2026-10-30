Argentina, la rissa tra calciatori amputati: finisce a colpi di stampelle

Sembra la scena di un film dei Monty Python, comica e surreale. Ma non siamo dalle parti della indimenticabile "partita di calcio" tra filosofi greci e tedeschi. Stavolta, la faccenda è molto più terra terra: un match tra calciatori disabili che finisce a stampellate in faccia.

D'altronde siamo in Sudamerica e lì il futebòl è vissuto in maniera molto caliente. Troppo caliente, spesso. Figurarsi quando in ballo c'è un derby come quello tra Argentina e Uruguay. Non sarà Boca-River, ma gli animi sono altrettanto infiammabili. Il trofeo è la Copa Fortaleza Guarani, torneo internazionale di calcio per amputati. Si gioca a Buenos Aires e aldilà della location "amatoriale", la partita è sentita eccome. Si affrontano in finale gli argentini Los Teros de Cordoba e gli uruguagi del Rampla Juniors. Tempi regolamentari terminati sull'1-1, si va ai rigori.

Dal dischetto, sono proprio i padroni di casa ad aggiudicarsi la coppa. Non c'è nemmeno tempo però per festeggiare dopo il fischio finale. Quando il giocatore del Rampla si fa parare il tiro, consegnando la vittoria agli avversari, inizia una specie di tutti contro tutti. Gli argentini corrono verso il loro portiere, qualcuno urta (inavvertitamente?) l'uruguaiano che aveva appena sbagliato e che per la disperazione aveva gettato le stampelle in terra, saltellando su una gamba. A quel punto reagisce scagliando una stampella contro chi gli esultava intorno e si scatena il finimondo. Calci, pugni, colpi di stampelle a caso, nel mucchio. Arrivano in campo anche le delegazioni e anziché sedare la rissa fanno aumentare il caos.

Alla fine, i vincitori argentini minimizzano ("Un fatto isolato") mentre gli uruguaiani protestano: "Vogliamo essere molto chiari, noi non siamo venuti in Argentina a litigare, siamo venuti a giocare a calcio. Dietro questo viaggio ci sono stati mesi di sforzo e sacrificio".