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Torino, ira di Lucio Malan per la manifestante con la testa di Meloni: "Cosa dilaga in questi cortei"

sabato 31 ottobre 2026
Torino, ira di Lucio Malan per la manifestante con la testa di Meloni: "Cosa dilaga in questi cortei"

2' di lettura

Lucio Malan non può nascondere il proprio dissenso. E su X pubblica quanto andato in scena durante il corteo del 30 ottobre a Torino. "'Verremo a prenderti, Giorgina!', dice la manifestante con la faccia dipinta di rosso e una 'testa di Giorgia Meloni' in mano. Alla domanda del giornalista: 'Lo dice metaforicamente o no?', si copre la bocca con la mano e si allontana. Violenza evocata, violenza praticata contro le forze dell’ordine che proteggono i diritti di tutti, violenza auspicata contro gli avversari politici, meglio se l’avversario è una donna. È ciò che dilaga in in queste manifestazioni. Chi partecipa dovrebbe riflettere, specie se riveste cariche nelle istituzioni democratiche", è il post del senatore di Fratelli d'Italia. 

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Operazione nazionale della Polizia di Stato contro chi avrebbe incitato agli scontri attraverso chat e social. A Bologna...

Sempre a Torino, due scritte con vernice nera 'Meloni appesa' sono state tracciate sulla fiancata di un tram bloccato in piazza Vittorio dal corteo contro il carovita che proprio nella piazza si è concluso. Sul medesimo mezzo sono comparse anche scritte '1312' e '-tasse' insieme alla frase 'eat the rich'. 

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lucio malan
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