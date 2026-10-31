Torino, ira di Lucio Malan per la manifestante con la testa di Meloni: "Cosa dilaga in questi cortei"

Lucio Malan non può nascondere il proprio dissenso. E su X pubblica quanto andato in scena durante il corteo del 30 ottobre a Torino. "'Verremo a prenderti, Giorgina!', dice la manifestante con la faccia dipinta di rosso e una 'testa di Giorgia Meloni' in mano. Alla domanda del giornalista: 'Lo dice metaforicamente o no?', si copre la bocca con la mano e si allontana. Violenza evocata, violenza praticata contro le forze dell’ordine che proteggono i diritti di tutti, violenza auspicata contro gli avversari politici, meglio se l’avversario è una donna. È ciò che dilaga in in queste manifestazioni. Chi partecipa dovrebbe riflettere, specie se riveste cariche nelle istituzioni democratiche", è il post del senatore di Fratelli d'Italia.