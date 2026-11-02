Maurizo Acerbo, dov'è volato il comunista (per 10 giorni): Pd rosso d'imbarazzo

"Abbiamo provato a dare una mano dal punto di vista della partecipazione democratica, il che non significa che ci sono automatismi o che ci sono stati stretti accordi di chi sa quale natura". Igor Taruffi, pezzo grosso del Partito democratico e braccio destro di Elly Schlein, lo dice con una punta d'imbarazzo e ospite a Start su Sky Tg24 precisa che Maurizio Acerbo non si siederà al tavolo del campo largo.

"Lo abbiamo sempre detto, poi vedremo da qui alle elezioni. Al momento avvieremo una discussione progressista e come è noto Rifondazione non ci sarà. Dopodiché vediamo, le elezioni sono più avanti. La discussione programmatica verrà fatta con le forze che sono rappresentate in Parlamento e che sono quelle che conosciamo nel centrosinistra: Pd, 5 Stelle, Avs e forze moderate e centriste", ha precisato Taruffi riguardo a Rifondazione comunista di Acerbo, comunistone duro e puro e per nulla rinnegato a cui Schlein ha letteralmente "prestato" il senatore Andrea Crisanti, eletto nel 2022 con il Pd, per far tornare Rifondazione comunista in Parlamento. Come? Semplice: con un Gruppo parlamentare (quello composto da Crisanti, appunto...), Acerbo e RC potranno candidarsi alle elezioni del prossimo anno senza dover raccogliere le firme richieste dalla legge.