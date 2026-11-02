La sinistra va a caccia di 16enni nelle piazze: "Votino alle primarie"

Tanto per avere un’idea dei numeri: nel 2024 il Censis contava 1,88 milioni di nati in Italia da almeno un genitore straniero nell’arco di vent’anni. Dentro ci sono bambini, cittadini italiani, ragazzi con idee diversissime. Certo. Eppure il rischio è proprio quello di considerarli un pacchetto: qualche promessa sull’inclusione, un video contro il governo, urla sull’allarme xenofobo e la facilità dello smartphone come pulmino elettorale. Già, proprio i social saranno il terreno prediletto per vincere la corsa al minorenne. I monitoraggi di ottobre assegnano a Conte 180.100 nuovi follower sulle principali piattaforme (Fb, Instagram, X, TikTok e Telegram), contro 64.200 di Schlein. Lui incalza Meloni, lei chiama alla mobilitazione e alterna messaggi politici a contesti informali. Due confezioni diverse per lo stesso scaffale: aspiranti premier, reparto giovanissimi. Nelle scorse settimane abbiamo invece preso coscienza di quale altro fenotipo specifico possa rientrare nel loro mirino elettorale: gli scalmanati di piazza. Dalle manifestazioni iniziate il 17 ottobre e dagli scontri violenti che ne sono seguiti i dati ufficiali contano oltre 800 accompagnamenti negli uffici di polizia. Di questi, almeno 330 minorenni. Per proprietà transitiva, è logico considerare fra coloro che devastano anche ragazzini corteggiati dal Campo largo.