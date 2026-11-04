Fdi demolisce Conte sull'abolizione dei decreti sicurezza: "Non torniamo indietro"

"Giuseppe Conte la spara ogni giorno più grossa: oggi vorrebbe addirittura abolire i decreti sicurezza. Giorgia Meloni ha rafforzato la sicurezza degli italiani, lui vorrebbe cancellare tutto". Così inizia il post pubblicato su Instagram da Fratelli d'Italia in cui viene smontata la proposta del leader dei M5S. Nei giorni scorsi, l'ex presidente del Consiglio aveva lanciato la proposta di mettere mano alle norme lanciate dal Governo per la tutela dei cittadini e per combattere la criminalità qualora tornasse a Palazzo Chigi. "La prima cosa che faremo quando andremo al Governo è cancellare tutti questi decreti sicurezza, questi decreti che limitano il diritto di protestare e di esprimere dissenso, che sono il fondamento della democrazia”, ha dichiarato il leader grillino.

"La verità è che, per anni, il problema è stato proprio la mancanza di sicurezza a cui la sinistra ha condannato la Nazione. Con le nostre misure abbiamo rafforzato il controllo delle città, garantito maggiori tutele alle Forze dell’Ordine e protetto i cittadini", prosegue così il post pubblicato sulla pagina ufficiale di Fratelli d'Italia su Instagram. Il nuovo Decreto Legge è stato reso necessario per contrastare le baby gang e le criminalità minorile, rendere più veloci le procedure per sgomberare casa e palazzi occupati e introduce misure anti-borseggio e anti-accattonaggio dei minori. Inoltre, sottolinea il post di FDI, sono state introdotte pene più severe per chi aggredisce o minaccia le forza dell'ordine e il potenziamento di Strade Sicure e zone rosse rafforzate.