Sensi: "Ho sentito tante di quelle menzogne oggi, purtroppo dalla mia parte", l'uomo che può far saltare la sinistra

Un duro intervento sui social per esprimere preoccupazione e amarezza rispetto al dibattito politico sull’Ucraina. Il senatore del Partito Democratico Filippo Sensi ha criticato apertamente alcune dichiarazioni emerse nel campo largo, puntando il dito anche contro esponenti della propria area politica.

"Ho sentito tante di quelle menzogne, tante di quelle falsità oggi, purtroppo dalla mia parte, sull'Ucraina, il Donbass, Biden, l'Europa che non so davvero da dove cominciare. Davvero difficile". È quanto ha scritto Sensi sui social, commentando le parole del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sul conflitto ucraino. Le dichiarazioni del senatore dem evidenziano il clima di tensione che continua ad attraversare il dibattito dei progressisti sulla guerra in Ucraina e, più in generale, sulle posizioni da assumere nei confronti del conflitto, del Donbass e del ruolo dell'Europa e degli Stati Uniti.

Particolarmente significativo il riferimento di Sensi alle affermazioni provenienti dalla propria area politica. Un passaggio che sottolinea il suo disappunto non soltanto rispetto alle posizioni degli avversari politici, ma anche nei confronti di quelle che considera ricostruzioni non veritiere all'interno del proprio schieramento. Insomma il campo largo, di fatto, continua a litigare e lo fa su temi importanti che avranno certamente un peso sulla campagna elettorale che porterà al voto.