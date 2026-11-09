Approvato il decreto Bollette: quanto si risparmia. Meloni: "Difendiamo gli interessi dei cittadini"

Approvato il decreto legge Bollette. Il Consiglio dei Ministri, durato 40 minuti, ha dato il via libera e con disposizioni urgenti alla misura "per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas". L'obiettivo del Governo è quello di alleggerire le tasche degli italiani dopo mesi di caro energia. "A partire da gennaio, nel complesso, le misure del decreto (bollette, n.d.r.) consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora. È un primo passo concreto a sostegno del nostro sistema Paese, dei consumatori e del tessuto produttivo", lo dichiara il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

Il decreto Bollette "prevede una riduzione temporanea del costo dell'energia elettrica per famiglie e imprese, attraverso un meccanismo di rimborso di una quota dei costi del gas naturale utilizzato per la produzione termoelettrica", continua la nota. E poi aggiunge che la misura "è stata definita nell'ambito dell'interlocuzione con la Commissione europea" ed è "finalizzata a contenere l'impatto del prezzo del gas sul costo dell'elettricità. Il provvedimento è il risultato di un lavoro articolato e di una lunga interlocuzione con la Commissione Ue, portato avanti con la collaborazione istituzionale di Arera, per gli aspetti di competenza, e del Gme (Gestore dei mercati energetici), che ha assicurato il supporto tecnico nella definizione del meccanismo e nello svolgimento delle simulazioni richieste", ha spiegato ancora Pichetto Fratin. Che poi ha concluso: "Un lavoro condotto nella consapevolezza delle difficoltà che famiglie e imprese stanno affrontando, in un contesto internazionale segnato da forti tensioni geopolitiche e dalle loro ricadute sui costi dell'energia".

E sul decreto è intervenuta la premier Giorgia Meloni: "Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo Decreto Bollette. Abbiamo scelto di affrontare uno dei nodi più difficili del caro energia: il meccanismo che fa salire il prezzo dell’elettricità a causa del costo del gas e pesa sui conti delle famiglie e delle imprese”. “Il decreto interviene su questo punto, con tre scelte precise – spiega la premier - La prima: stabilisce un tetto al gas utilizzato per produrre elettricità. Quando il prezzo del gas supera i 58,9 euro al megawattora, scatta il meccanismo previsto dal decreto per evitare che il rincaro si trasferisca integralmente sul prezzo dell’elettricità. La seconda: far arrivare alle bollette i vantaggi dell’energia prodotta a costi più bassi. L’Arera fisserà regole ancor più stringenti contro chi trattiene deliberatamente capacità produttiva per far salire i prezzi. Inoltre, abbiamo chiesto che i minori costi delle rinnovabili si traducano davvero in un beneficio per famiglie e imprese. Perché se l’Italia produce sempre più energia pulita, allora questo deve significare anche energia più conveniente per chi la usa. Sappiamo che correggere questo meccanismo può scontentare chi ne ha ricavato rendite molto elevate. Ma il nostro compito è difendere l’interesse dei cittadini. La terza: proteggere il risparmio destinato ai consumatori. Nel decreto fissiamo limiti rigorosi al trasferimento dei costi: chi è chiamato a finanziare il meccanismo non può ribaltarli sulle bollette, oltre quanto espressamente consentito dalla norma. La misura durerà diciotto mesi e prevede un’uscita graduale, per evitare bruschi cambiamenti alla scadenza”. “Questo intervento – sottolinea Meloni - agisce sul prezzo all’ingrosso dell’energia e i suoi effetti richiederanno tempo. Ci aspettiamo benefici importanti, ma le stime ci dicono che le imprese che hanno una quota di autoproduzione e consumano più energia elettrica potranno avere i risparmi più consistenti. Benefici che potranno aumentare, sul fronte della bolletta del gas, se a questo meccanismo aggiungiamo anche il taglio previsto dal decreto di oltre 850 milioni di euro sugli oneri di sistema”