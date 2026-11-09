Pronto il decreto bis per il tetto al gas: ecco cosa cambia nelle bollette

È atteso oggi in Consiglio dei ministri il decreto Bollette bis messo a punto dal ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, aggiornato per recepire il via libera di Bruxelles, con l’attesa dei consumatori concentrata sul tetto al prezzo del gas, che si dovrebbe riflettere anche sulle bollette della luce. Si tratta infatti di introdurre un price cap, un tetto massimo, mirato al gas usato per produrre elettricità, sul modello spagnolo. Il provvedimento è stato già concordato con la Commissione europea, con un limite fissato a 58,9 euro al megawattora. Questo dovrebbe far scendere il prezzo all’ingrosso dell’elettricità, in Italia legato a quello del gas, e di conseguenza la tariffa finale. La differenza tra il tetto e il prezzo di mercato verrebbe rimborsata ai produttori con un onere sulle bollette elettriche dei consumatori, che avrebbero comunque un sostanziale contenimento dei costi. Anche se non troppo robusto. Secondo una stima del think tank «Ecco», per una famiglie media, che consuma circa 2700 kilowattora all’anno, il risparmio si potrebbe aggirare sui 17 euro all’anno.

Questo perché lo sconto, come ha imposto la Ue, va emendato in maniera tale da non modificare i flussi di elettricità scambiati con gli altri Stati membri del mercato unico europeo. L'Italia importa circa il 15% dell'elettricità che consuma, in larga parte dalla Francia, perché all'estero costa meno. Se il tetto proposto facesse scendere il prezzo italiano sotto quello dei Paesi vicini, i flussi si invertirebbero. L'Italia esporterebbe elettricità prodotta con il gas e, i consumatori italiani, che pagano i rimborsi ai produttori, finirebbero per sussidiare energia consumata all'estero. Per questo vincolo sui flussi con l'estero, lo sconto sul prezzo del gas consegnato alle centrali si ferma a circa 10 euro al megawattora in media annua, pari ad appena 13 euro al megawattora in meno sul prezzo all'ingrosso dell'elettricità. Da questo beneficio va poi sottratto il rimborso dovuto ai produttori.

Il rinvio dei giorni scorsi è legato a un nodo contabile, non al tetto al gas. La Ragioneria dello Stato ha sollevato rilievi sull’articolo 9, che destina i proventi della vendita nel 2026 del gas stoccato nel 2022 a Arera, l’agenzia pubblica per l’energia, per ridurre nel 2027 le bollette delle imprese energivore. Secondo la Ragioneria si avrebbe un’entrata per lo Stato nel 2026 e un’uscita nel 2027, con un disallineamento nei conti pubblici. Il ministero dell’Economia ha avviato un confronto con l’Unione europea, ma Pichetto Fratin ha assicurato che il tetto torna al tavolo del governo invariato. Ritorno confermato anche dal vicepremier Matteo Salvini: «Le coperture ci sono e c’è tutto», con dubbi solo su «alcuni passaggi formali di interlocuzione con l’Europa».

Le stime sul risparmio comunque divergono tra associazioni dei consumatori e di categoria. A cominciare da quelle di Confcommercio, secondo cui il tetto «potrebbe contribuire a contenere i rincari e a ridurre le bollette fino al 10%» per le imprese del terziario. Mentre il think tank «Ecco» continua a sostenere che per una famiglia tipo il vantaggio sarebbe di circa 1,4 euro al mese, cioè 17 euro all’anno. C’è da dire che l’idea originaria, bocciata da Bruxelles, era di sterilizzare i costi della tassa sulla CO2 per le imprese energetiche, il famigerato sistema Ets, che avrebbe comportato risparmi più consistenti per le bollette delle famiglie.