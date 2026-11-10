Arrestato Tommaso Casillo, ex sottosegretario del governo Prodi: "Tangenti per 150mila euro"

Una gara da quasi 30 milioni di euro che sarebbe stata pilotata fin dalla preparazione del bando, con tangenti pattuite per complessivi 150mila euro finalizzate a favorire l'impresa aggiudicataria. È uno dei filoni dell'inchiesta della Dda di Napoli, coordinata dal pm Henry John Woodcock e condotta dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e dal Nucleo investigativo della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Napoli, sull'affidamento quinquennale della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani nel Comune di Somma Vesuviana (Napoli).

L'appalto, del valore di 29,6 milioni di euro, è stato aggiudicato il 15 dicembre 2025 alla Langella Mario srl. Secondo la ricostruzione accolta dal gip Emilio Minio, gli accordi corruttivi avrebbero condizionato sia la predisposizione degli atti di gara sia la successiva valutazione delle offerte, attraverso un sistema di rapporti tra imprenditori, funzionari pubblici ed esponenti di organismi regionali. In particolare, Nicola Boccia, all'epoca funzionario del Comune di Somma Vesuviana, avrebbe fornito a Marco Langella bozze del capitolato e del disciplinare non ancora pubblicate, consentendo all'imprenditore di intervenire sui requisiti della procedura per favorire la propria società. In cambio, secondo l'accusa, sarebbe stata pattuita una tangente da 100mila euro. Nella successiva fase di valutazione sarebbe intervenuto anche Tommaso Casillo, presidente del consiglio di amministrazione di Soresa, la centrale di committenza della Regione Campania, che avrebbe ricevuto da Langella indicazioni sui punteggi da attribuire alle offerte, da trasmettere al presidente della commissione giudicatrice Raffaele Scognamiglio.

Il presunto accordo corruttivo prevedeva inoltre 20mila euro per Casillo e 30mila per Massimo Sibilio, incaricato della fase di affidamento, per la disponibilità di informazioni riservate. Le somme complessivamente pattuite, secondo gli investigatori, ammontavano dunque a 150mila euro. Per Casillo il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere, mentre Boccia, Scognamiglio e Sibilio sono tra i destinatari degli inviti a comparire per l'interrogatorio preventivo, nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti pubblici e sui rapporti tra il gruppo imprenditoriale Langella e la pubblica amministrazione.