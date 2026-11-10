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Campo largo, Pd e M5s litigano pure sulla tassa sulle Primarie: "Due euro per votare"

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martedì 10 novembre 2026
Campo largo, Pd e M5s litigano pure sulla tassa sulle Primarie: "Due euro per votare"

2' di lettura

La sinistra ama talmente tanto le tasse che persino per votare per le primarie del campo largo richeide un esborso. Parliamo di due euro per votare ai gazebo, chiesti dal Partito democratico. Una spesa prevista anche nel 2023, quando a sfidarsi per la guida del Nazareno c'erano Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Ma questa volta dovrebbero votare anche i grillini, così come - in teoria - tutti gli elettori degli altri partiti del campo largo. Al momento, dal M5s è arrivato un secco no: la tassa-Primarie proprio non la vogliono. Così si è acceso l'ennesimo scontro a sinistra, cioè tra chi vuole la Primary's Tax e chi invece non vorrebbe far versare alcun obolo. Ma c'è anche chi pretende di allargare la platea anche ai non iscritti. Una bella torre di Babele. Non è da escludersi, però, l'intesa al ribasso. Ecco quindi lo scontro a Cinque Stelle: solo un ero per votare ai Gazebo. 

"Solo nel caso di una sfida diretta tra Schlein e Conte si potrà fare un turno secco. Altrimenti, se nessuno supererà la soglia del 50% più uno dei voti, servirà un secondo round. L’unico modo per offrire piena legittimazione a chi, da capo partito, dovrà guidare l’intero schieramento, ma anche una rete di sicurezza alla leader del Pd, specie se la competizione dovesse rivelarsi troppo affollata e il consenso disperdersi in più rivoli. Il Movimento, al contrario, preferirebbe misurarsi one shot: chi arriva primo vince, anche senza maggioranza assoluta. Soluzione più rapida e perciò prediletta, anche perché — fatti due conti — finirebbe per favorire il leader 5S", ha spiegato Repubblica

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