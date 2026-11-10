La figuraccia di Scanzi: "Gli unici che non c'erano? I 5 Stelle". Ma Conte è in prima fila

L'accanimento delle principali firme del Fatto Quotidiano contro Leonardo Maria Del Vecchio non sembra destinato a placarsi. Da quando l'erede di Luxottica ha annunciato di voler acquistare la testata - salvo poi confermare di averne comprato il 2% - gli attacchi da parte di Travaglio & Co. si ripetono quotidianamente. L'ultimo a cimentarsi in quello che sembra essere diventato il nuovo sport preferito dei giornalisti del Fatto è Andrea Scanzi, che, in una delle sue dirette su YouTube - quelle in cui tende a ricoprire di insulti chiunque non la pensi come lui -, ha duramente criticato la massiccia presenza della politica all'evento organizzato da Del Vecchio, lo scorso 5 novembre, in occasione del debutto in edicola del rinnovato Quotidiano Nazionale. Peccato che, nel farlo, sia inciampato in una figuraccia di dimensioni sesquipedali.

"Ridiamo, facciamo tutte queste grandi feste a uno come Leonardo Maria del Vecchio, al suo eloquio, al suo tentativo di fare un'OPA contro il Fatto Quotidiano. Ma bravi, ma che bella sinistra e centrosinistra che abbiamo", ha detto Scanzi. Ma figurarsi se la sua critica poteva riguardare anche il Movimento 5 Stelle. Ovviamente no. "Forza Italia c'era, la Lega c'era, la Meloni c'era, il PD c'era, Bonelli c'era. Gli unici che non c'erano? Fratoianni e i Cinque Stelle", afferma, sicuro, il giornalista. Ignorando, non si sa se volutamente o meno, che i 5 Stelle all'evento c'erano eccome. E non con un esponente qualsiasi, ma con Giuseppe Conte. Che, come ha fatto notare il profilo Instagram di Pulp Podcast, durante il discorso di Del Vecchio si trovava proprio ai piedi del palco.

Non contento del suo scivolone sui social Scanzi è tornato a parlare della presentazione di QN Media in un articolo pubblicato oggi, 10 novembre, sul Fatto. E guarda un po', questa volta la presenza di Giuseppe Conte viene registrata dal giornalista, seppure con un certo dispiacere. "Purtroppo per noi - scrive Scanzi - c’erano anche molti membri dell’opposizione, compresi Schlein, Conte e l’immensamente tafazziano Bonelli". Ogni tanto, quindi, anche lui può sbagliare. Buona a sapersi.