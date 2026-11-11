DiMartedì, sceneggiata di Conte da Floris: ascolta Procaccini e si mette le mani in faccia

A DiMartedì, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Giovanni Floris, è stato ospite Giuseppe Conte. Al leader del Movimento Cinque Stelle è stato mostrato un intervento di Nicola Procaccini di FdI alla Rai. "Ci sono un paio di errori compiuti da Trump che secondo me gli hanno alienato delle fette di elettorato che sono state per lui fondamentali per le elezioni. Per esempio aver attaccato Papa Leone, aver attaccato Giorgia Meloni", ha detto Procaccini.

E Giuseppe Conte, ospite della trasmissione di La7, si mette una mano sulla faccia. Una sceneggiata da Floris. "Ma si può andare in tv a dire che Trump ha perso perché ha attaccato Giorgia Meloni? Ma questi stanno fuori di testa - ha detto l'ex premier -. In realtà Trump ha perso perché ha portato le guerre illegali dappertutto. Ha violato ripetutamente il diritto internazionale, ha portato un caro-vita interno e ovviamente una difficoltà che è arrivata fino al ceto medio. Non hanno compreso cosa sta succedendo nel Paese. Lui negli Stati Uniti e Giorgia Meloni qui in Italia. Ormai c'è un malessere diffuso sociale ed economico. Hanno in comune due cose: questa filosofia MAGA che si inchina coi grandi gruppi imprenditoriali e ai colossi delle armi. Spende in armi, mentre invece affama la popolazione".