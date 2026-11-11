Libero logo
Abbonamento Digitale

DiMartedì, sceneggiata di Conte da Floris: ascolta Procaccini e si mette le mani in faccia

di
Libero logo
mercoledì 11 novembre 2026
DiMartedì, sceneggiata di Conte da Floris: ascolta Procaccini e si mette le mani in faccia

1' di lettura

A DiMartedì, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Giovanni Floris, è stato ospite Giuseppe Conte. Al leader del Movimento Cinque Stelle è stato mostrato un intervento di Nicola Procaccini di FdI alla Rai. "Ci sono un paio di errori compiuti da Trump che secondo me gli hanno alienato delle fette di elettorato che sono state per lui fondamentali per le elezioni. Per esempio aver attaccato Papa Leone, aver attaccato Giorgia Meloni", ha detto Procaccini. 

E Giuseppe Conte, ospite della trasmissione di La7, si mette una mano sulla faccia. Una sceneggiata da Floris. "Ma si può andare in tv a dire che Trump ha perso perché ha attaccato Giorgia Meloni? Ma questi stanno fuori di testa - ha detto l'ex premier -. In realtà Trump ha perso perché ha portato le guerre illegali dappertutto. Ha violato ripetutamente il diritto internazionale, ha portato un caro-vita interno e ovviamente una difficoltà che è arrivata fino al ceto medio. Non hanno compreso cosa sta succedendo nel Paese. Lui negli Stati Uniti e Giorgia Meloni qui in Italia. Ormai c'è un malessere diffuso sociale ed economico. Hanno in comune due cose: questa filosofia MAGA che si inchina coi grandi gruppi imprenditoriali e ai colossi delle armi. Spende in armi, mentre invece affama la popolazione".

DiMartedì, la sceneggiata di Conte

tag
giuseppe conte
nicola procaccini
dimartedì

Ecco la sinistra DiMartedì, Carofiglio contro Meloni: "Dilettanti allo sbaraglio, la gente si stanca ma non abbastanza"

La corsa per la leadership Schlein e Conte, rumors (clamorosi) dal Nazareno: "Sì ma non troppo", Pd oltre il ridicolo

Un incubo rosso Galeazzo Bignami silura Conte e Schlein: "Il loro mercato delle vacche"

ti potrebbero interessare

Quanti voti potrebbe prendere Di Battista alle elezioni?

Quanti voti potrebbe prendere Di Battista alle elezioni?

Roberto Fico, "assolutamente necessario". Se ne frega delle truffe: ecco cos'è la sinistra

Roberto Fico, "assolutamente necessario". Se ne frega delle truffe: ecco cos'è la sinistra

Tommaso Montesano
Giorgia Meloni inchioda la sinistra: "Governi del passato senza coraggio"

Giorgia Meloni inchioda la sinistra: "Governi del passato senza coraggio"

Fausto Carioti
DiMartedì, Carofiglio contro Meloni: "Dilettanti allo sbaraglio, la gente si stanca ma non abbastanza"

DiMartedì, Carofiglio contro Meloni: "Dilettanti allo sbaraglio, la gente si stanca ma non abbastanza"