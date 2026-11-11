Schlein e Conte, rumors (clamorosi) dal Nazareno: "Sì ma non troppo", Pd oltre il ridicolo

Allarme dalle parti del Nazareno in vista delle primarie. Il problema non sarebbe il risultato della consultazione, visto che i dem penserebbero di avere già la vittoria in tasca, ma il possibile squilibrio tra i leader Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il Pd, insomma, vorrebbe evitare una sconfitta troppo pesante per il capo del M5s. Una sconfitta che potrebbe lasciare dietro di sé scorie e veleni. Ne parla Goffredo De Marchis sul Foglio.

La convinzione dei dem di uscirne vittoriosi deriverebbe non tanto dai sondaggi, che anzi danno Conte in vantaggio, ma dallo strumento attraverso il quale si esprimerà la propria preferenza, ovvero le primarie. Le primarie infatti le ha inventate e le ha sempre organizzate il Pd. "Il vantaggio che si prendono i dem e il loro candidato per la conoscenza della pratica copiata dagli States, diciamo che vale decine di punti e contro i 5 stelle ancora di più", si legge sul Foglio.