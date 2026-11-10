Galeazzo Bignami silura Conte e Schlein: "Il loro mercato delle vacche"

Elly Schlein a Palazzo Chigi e Giuseppe Conte al Quirinale. Un sogno per la sinistra, un incubo per gli italiani. Stando ad alcune ricostruzioni emerse in questi giorni, e non ancora smentite, sembra che questo potrebbe essere il piano di Pd e M5s per evitare una guerra civile alle prossime primarie e salvare capra e cavoli. Il tutto sulla pelle degli italiani, che non meritano questo ignobile mercato delle vacche. Ma i compagni considerano il Colle cosa loro. Guai a toccarglielo.
"Conte al Quirinale: un incubo? No, è quello che stanno decidendo a sinistra in queste ore, come riportano diversi giornali - ha spiegato Galeazzo Bignami di FdI su Instagram -. Se Conte viene trombato dalla Schlein alle primarie, allora come riparazione, lo fanno presidente della Repubblica. Cioè il primo dei perdenti della sinistra diventa capo dello Stato, col risultato che se la sinistra vince le elezioni, ci troviamo Schlein presidente del Consiglio e Conte presidente della Repubblica. Ecco il senso delle istituzioni che hanno a sinistra. Che poi se qualcuno a destra dice: 'beh, forse sarebbe anche il caso che ci fosse un presidente della Repubblica non di sinistra', iniziano a linciarti: 'vergogna, non avete il senso delle istituzioni'".
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E ancora: "Ecco il senso delle istituzioni che hanno a sinistra. Usare la Presidenza della Repubblica come pedina di scambio per i loro accordi di bottega. Aspettiamo che Conte e Schlein smentiscano, ma non l'accordo. Ma che dicano chiaramente che chi sceglie oggi di correre alle primarie della sinistra, ovviamente non può domani rappresentare tutti gli italiani. Smentite, se potete. Perché altrimenti significa che davvero state usando la presidenza della Repubblica per il vostro mercato delle vacche".