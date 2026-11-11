Roberto Vannacci incastrato a Filorosso: "Cosa diceva 2 anni fa sul suo partito"

Una figuraccia colossale. A Filorosso, Antonino Monteleone ha ospitato Roberto Vannacci. E al leader di Futuro Nazionale è stata fatta ascoltare una sua vecchia intervista, che risale a circa due anni fa. All'interno di quello scambio di battute, il genarele escludeva di fondare in futuro un suo partito. Per due motivi: sarebbe un tradimento per la destra e poi perché i nuovi partiti hanno vita breve. Detto, fatto. Imbarazzo totale in studio.

"Senta, lei è un uomo di parola?", la domanda del conduttore. "Sempre stato", la replica di Vannacci. A quel punto, va in onda la sua vecchia intervista. "Certamente che escludo di fare un mio partito - le vecchie parole di Vannacci - perché penso che le voci che erano state messe in giro erano state probabilmente messe in giro da Schlein e Conte messi insieme. Perché se io avessi fatto un mio partito non credo che avrebbe avuto grande successo. Negli ultimi 25 anni sono stati fatti un centinaio di partiti e ne sono sopravvissuti ben pochi. Quale sarebbe stata la possibilità di sopravvivenza di un partito di Vannacci? Bassissima".