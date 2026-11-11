Roberto Vannacci incastrato a Filorosso: "Cosa diceva 2 anni fa sul suo partito"

Una figuraccia colossale. A Filorosso, Antonino Monteleone ha ospitato Roberto Vannacci. E al leader di Futuro Nazionale è stata fatta ascoltare una sua vecchia intervista, che risale a circa due anni fa. All'interno di quello scambio di battute, il genarele escludeva di fondare in futuro un suo partito. Per due motivi: sarebbe un tradimento per la destra e poi perché i nuovi partiti hanno vita breve. Detto, fatto. Imbarazzo totale in studio.
"Senta, lei è un uomo di parola?", la domanda del conduttore. "Sempre stato", la replica di Vannacci. A quel punto, va in onda la sua vecchia intervista. "Certamente che escludo di fare un mio partito - le vecchie parole di Vannacci - perché penso che le voci che erano state messe in giro erano state probabilmente messe in giro da Schlein e Conte messi insieme. Perché se io avessi fatto un mio partito non credo che avrebbe avuto grande successo. Negli ultimi 25 anni sono stati fatti un centinaio di partiti e ne sono sopravvissuti ben pochi. Quale sarebbe stata la possibilità di sopravvivenza di un partito di Vannacci? Bassissima".
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Ma non finisce qui: "Se avessi fatto un partito e se avesse avuto successo, io avrei spaccato la destra. Se io fossi stato Salvini non avrei mai accettato che il partito di Vannacci traditore entrasse nella coalizione di maggioranza. Quindi la maggioranza avrebbe perso i voti presi dal mio partito. Mi sarei trasformato in un Renzi o in un Calenda a caso". "A condizione diverse - la spiegazione di Vannacci in evidente imbarazzo -, corrispondono azioni diverse. Quelle condizioni erano quelle di due anni fa quando la Lega supportava dei principi valoriali e degli ideali che coincidevano con quelli che pensavo io".