Schlein e Conte, il piano-choc dopo le primarie: "Il Quirinale come garanzia reciproca"

Rocco Casalino ha trovato la soluzione per non far litigare Pd e 5 Stelle. Come? Chi perde alle primarie, può essere rincuorato con la poltrona del Quirinale. "Le primarie rischiano di trasformarsi in una resa dei conti tra Conte e Schlein. Per evitarlo serve un'intesa politica: chi perde non deve uscire sconfitto, ma conservare un ruolo decisivo nella partita per il Colle", scrive l'ex portavoce di Conte nel suo editoriale sulla Sintesi intitolato "Il Quirinale per evitare la Waterloo del campo largo". Per Casalino, infatti, le primarie "potrebbero rivelarsi una grande opportunità. Ma anche una trappola. Perché se è vero che possono offrire una legittimazione popolare al candidato chiamato a sfidare Giorgia Meloni, è altrettanto vero che rischiano di trasformarsi in una resa dei conti dalla quale il centrosinistra potrebbe uscire con le ossa rotte". E quindi "il problema non è soltanto chi vincerà. È soprattutto che cosa succederà a chi perderà". Secondo Casalino, "se Schlein perdesse, rischierebbe di uscire dalle primarie fortemente indebolita. La sua leadership nel Pd potrebbe essere rimessa in discussione e una parte del suo elettorato potrebbe non riconoscersi nella candidatura di Conte. Lo stesso ragionamento vale per Conte e per la sua leadership nel Movimento 5 stelle. Il rischio, insomma, è che le primarie diventino una Waterloo per uno dei due partiti. E che il vincitore si ritrovi a guidare una coalizione formalmente unita, ma politicamente già divisa".