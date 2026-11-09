Schlein e Conte, il piano-choc dopo le primarie: "Il Quirinale come garanzia reciproca"

Rocco Casalino ha trovato la soluzione per non far litigare Pd e 5 Stelle. Come? Chi perde alle primarie, può essere rincuorato con la poltrona del Quirinale. "Le primarie rischiano di trasformarsi in una resa dei conti tra Conte e Schlein. Per evitarlo serve un'intesa politica: chi perde non deve uscire sconfitto, ma conservare un ruolo decisivo nella partita per il Colle", scrive l'ex portavoce di Conte nel suo editoriale sulla Sintesi intitolato "Il Quirinale per evitare la Waterloo del campo largo". Per Casalino, infatti, le primarie "potrebbero rivelarsi una grande opportunità. Ma anche una trappola. Perché se è vero che possono offrire una legittimazione popolare al candidato chiamato a sfidare Giorgia Meloni, è altrettanto vero che rischiano di trasformarsi in una resa dei conti dalla quale il centrosinistra potrebbe uscire con le ossa rotte". E quindi "il problema non è soltanto chi vincerà. È soprattutto che cosa succederà a chi perderà". Secondo Casalino, "se Schlein perdesse, rischierebbe di uscire dalle primarie fortemente indebolita. La sua leadership nel Pd potrebbe essere rimessa in discussione e una parte del suo elettorato potrebbe non riconoscersi nella candidatura di Conte. Lo stesso ragionamento vale per Conte e per la sua leadership nel Movimento 5 stelle. Il rischio, insomma, è che le primarie diventino una Waterloo per uno dei due partiti. E che il vincitore si ritrovi a guidare una coalizione formalmente unita, ma politicamente già divisa".
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Per di più c'è un altro dubbio: "Siamo davvero sicuri che gli elettori del Movimento 5 stelle, nel caso di una vittoria di Schlein, sarebbero tutti motivati a votare il campo largo con lei candidata a Palazzo Chigi? - si domanda ancora - La delusione per non vedere Conte alla guida del governo quanti elettori potrebbe spingere verso l'astensione? E siamo altrettanto sicuri che gli elettori democratici, in caso di vittoria di Conte, si riconoscerebbero automaticamente nella sua candidatura? Una parte potrebbe semplicemente scegliere di non votare. E con una legge elettorale che prevede un premio di maggioranza, anche pochi punti percentuali possono risultare decisivi". Da qui la proposta, che lo stesso Casalino definisce "politicamente cinica".
Ossia, "il Quirinale come garanzia reciproca per chi perde le primarie: chi vince le primarie avrà la responsabilità di guidare la coalizione nella sfida per Palazzo Chigi. Chi le perde avrà invece un ruolo determinante nella costruzione dell'intesa sul prossimo presidente della Repubblica", che però non significa "attribuire a un partito il diritto di nominare il capo dello Stato, ma sarebbe possibile costruire preventivamente un'intesa politica tra tutte le componenti del campo largo per individuare un profilo condiviso, riconoscendo a chi perde le primarie un ruolo centrale nella sua individuazione".