Schlein e Conte, la sinistra si spartisce le poltrone che non ha

Chi prima arriva, meglio alloggia? Nel Campo largo è vero il contrario, se si prendono alla lettera le parole di Rocco Casalino, che nel suo editoriale su “La Sintesi”, il portale di news che dirige, apre le porte del Colle a chi perde le primarie per decidere chi sarà il candidato della sinistra per Palazzo Chigi.

«Il Quirinale per evitare la Waterloo del Campo largo», titola il suo editoriale l’ex portavoce di Giuseppe Conte premier. Lui la chiama strategia “win-win”, nel senso che vince anche chi arriva secondo. In realtà, considerato che sul Colle ci si sta sette anni da inamovibile, ultimamente con facoltà di raddoppiare, e invece i premier scaturiti dalle ammucchiate della sinistra hanno un tempo di scadenza massimo di due stagioni, il detto sarebbe da rivedere: chi prima arriva, prima va via. O quanto meno da sostituire con un più adatto “chi muove in anticipo, è già due passi avanti”. E nel capitolo primarie, a muoversi in anticipo è da sempre Giuseppe Conte. Il leader di M5S prima ha costretto Elly Schlein, che non le voleva, a rassegnarsi a farle, poi l’ha costretta ad accelerare i tempi: prima di Natale le regole, a febbraio la consultazione.

Il ragionamento che Casalino mette nero su bianco è rivelatore, anche se l’autore lo definisce «cinico». «Chi perde le primarie non deve uscire come una sconfitto, ma conservare un ruolo decisivo nella partita per scegliere chi andrà al Colle», scrive il direttore de “La Sintesi”. «Serve un’intesa politica per evitare che le primarie si trasformino in una resa dei conti tra Conte e Schlein...». Più chiaro di così... Beninteso, perfino per dei professionisti della spartizione poltronara come gli esponenti della sinistra, è ancora troppo presto per aprire i giochi su chi sostituirà Sergio Mattarella. È una partita che inizia nel semestre bianco e soprattutto, la regola che non dà mai eccezioni è anche qui è quella del Vaticano: chi entra Papa, esce cardinale.

Per di più, Schlein non ha neppure l’età per ambire al soglio quirinalizio, neppure in caso di sconfitta. Quanto a Conte, gli mancano amici nel centrodestra, e si sa che una quinta colonna dall’altra parte è requisito imprescindibile per farcela visto che i compagni sono infidi, come insegna la Waterloo di Romano Prodi nel 2013. Quale significato trarre davvero quindi dalle parole del Grande Fratello Rocco ai suoi compagni di ventura? Che sulle primarie si è iniziato a far sul serio e si sta trattando non solo per le regole del come, ma soprattutto per le regole del dopo. In particolare, il dopo ha due capitoli, tutti e due titolati “le garanzie”. Il primo riguarda decidere i 105 nomi, settanta alla Camera e trentacinque al Senato dei due listoni di nominati che entreranno in Parlamento nel caso l’alleanza raggiunga il 42% dei consensi. Il secondo attiene alla costruzione dei percorsi di leader ed eminenze di partito nel caso il Campo largo vinca le elezioni.

Per quanto riguarda i listoni, molto sta nella capacità di trattativa dei singoli partiti, perché i seggi sono spariti prima che le urne pesino la reale forza dei componenti dell’alleanza. E qui è possibile anche che ci siano due livelli di adesione al campo largo, con qualcuno più uguale degli altri, come nella “Fattoria degli Animali” di George Orwell. Chi ha la tessera giallorossa oro, ha diritto ad avere dei nominati nel listone, chi ha la tessera giallorossa standard, può partecipare all’alleanza ma per sbarcare in Parlamento deve prendere voti veri. Emblematici i casi di Rifondazione, di Maurizio Acerbo, e di Italia Viva di Matteo Renzi, i due strambi alleati di Elly per i quali si prevedono solo posti in piedi in quanto il primo che fa venire il mal di stomaco ad Avs, il secondo che ha subito un daspo da Conte.

Quanto invece ai percorsi personali da costruire, considerato che per il Quirinale si vota nel 2029, sul piatto ci sono le cariche propedeutiche all’investitura al Colle, dalla presidenza di una delle due Camere ai ministeri di prestigio come gli Esteri, la Difesa, la Cultura. Naturalmente, l’abile Casalino ammanta con un’aurea di alta politica le ambizioni personali. «Siamo sicuri che tutti gli elettori grillini voteranno Schlein premier, se la leader dem vincesse le primarie, e quelli dem riconoscerebbero automaticamente Conte nel caso trionfasse lui?», si chiede retorico il Goffredo Bettini di M5S. La riffa è aperta, votino signori votino. Chi non si candida, è perduto: tutti devono pesarsi per guadagnarsi il posto in cielo. E a questo punto, la vera sfida tra Elly e Giuseppi è se le primarie saranno a turno unico o doppio.