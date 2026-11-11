La solitudine del sindaco rimasto senza maggioranza

Con il voto di lunedì sera l’Aula ha dato un ultimatum alla Giunta: una maggioranza trasversale ha chiesto, con un ordine del giorno, di sospendere la Valutazione ambientale strategica (Vas) su San Siro e di avviare prima un’indagine sull’impatto dell’operazione sulla salute dei milanesi. Un ulteriore intralcio al già accidentato percorso dell’area dal destino ancora incerto, su cui l’esecutivo dovrà ora pronunciarsi. Da una parte potrebbe smentire quanto concordato con i fondi che controllano Inter e Milan, per assecondare il vento elettorale dei candidati sindaco del centrosinistra che contestano l’operazione in coro, da Pacini a Calabresi passando per Majorino. Dall’altra potrebbe respingere questo passaggio burocratico, confermando la scelta già tormentata di un anno fa, ma rischiando la sfiducia a pochi mesi dalla fine del secondo mandato.

A punzecchiare Giuseppe Sala dopo la seduta è stato Ignazio La Russa. «Le contraddizioni all’interno della maggioranza avrebbero dovuto portare da tempo alla chiusura di questa esperienza, per mandare alle urne i cittadini milanesi, per una nuova amministrazione», ha provocato il presidente del Senato, che poi ribadisce la promessa elettorale del doppio stadio: «Le due cose possono coesistere e solo se vince il centrodestra saranno possibili. Altrimenti continuerà la sinistra a dividersi e a battibeccare».

Pronta, la mattina seguente, la replica del sindaco: La Russa «dovrebbe pensare un po’ alla sua parte politica che non mi sembra così solida a Milano». Dopo aver mostrato i denti, però, il sindaco deve anche fare i conti con una realtà che non cambia. «È evidente che continuare a rimettere in discussione la questione stadio è un regalo alla destra che infatti ha occasione di sottolineare subito che c’è un cortocircuito a sinistra. Ora», avverte, «noi a sinistra siamo notoriamente generosi, però non vorrei che ci illudessimo che tanto abbiamo già vinto».

Poi il primo cittadino lancia una freccia alla sua maggioranza che lo sta questionando: «Rispetto l’opinione del Consiglio comunale, ma il Consiglio comunale rispetterà il fatto che io comunque non intendo avere ripensamenti su questo processo. Ne parleremo anche in Giunta, ma non intendo avere ripensamenti». Sul paradosso di un Pd che solo ora fa dietrofront, dopotutto, anche lui non può che far leva: «Ne abbiamo parlato tre anni», conclude, «per cui il Pd faccia quello che ritiene e io faccio quello che ritengo fare e vuol dire continuare ad essere un uomo coerente che ha impostato le cose in un certo modo dopo lunghissime discussioni e, quindi, cercherò di andare avanti sul percorso impostato».

Parole che delineano una situazione critica a Palazzo Marino, anzi prossima alla crisi definitiva, già insidiata da questo tema in passato: la frattura con un’area specifica del Pd (quella più a sinistra, se si vuole, che già guarda al futuro candidato sindaco, che se fosse Majorino sposterebbe il baricentro un po’ più in là) e tutta quella verde, che già in passato aveva criticato fortemente il sindaco tacciandolo di greenwashing. In tale scenario imbarazzante per il centrosinistra, che ufficialmente osserva silente la sfuriata di Beppe “tradito” dai suoi alleati, i malumori affiorano comunque. Il più netto è quello di Alessandro Giungi, il consigliere dem che ha proposto l’ordine del giorno approvato dall’Aula: «Leggere le dichiarazioni del sindaco Sala che su San Siro andrà avanti senza ripensamenti e che non tollera che si rimetta in discussione la vicenda della vendita provoca al sottoscritto sconforto e preoccupazione. Come sindaco avrebbe il dovere di pretendere il massimo dell’informazione e della chiarezza sullo spaventoso impatto di demolire uno stadio, costruirne uno nuovo, spostare un sottopasso e costruire 13 nuovi edifici alti fino a 17 piani. Tutto ciò in una delle aree più inquinate d’Europa». Si dice «senza parole» Enrico Fedrighini, del gruppo misto: «Qui non stiamo parlando del rendering del nuovo stadio, cosa che lo appassiona molto. Parliamo di tutelare la salute dei cittadini, la vera priorità per me e per molti altri colleghi consiglieri di maggioranza e di opposizione».

Sul fronte opposto attacca il capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune, Riccardo Truppo: «Le dichiarazioni di Sala sul voto relativo alla valutazione dell’impatto sulla salute pubblica per l’abbattimento di San Siro rappresentano un segnale grave e un pessimo esempio di democrazia. Il fondo del barile. Ignorare la volontà espressa dall’aula e dichiarare di voler proseguire a qualsiasi costo con la procedura di Vas significa calpestare la centralità delle istituzioni democratiche e la tutela dei cittadini. Se il sindaco ritiene di poter fare a meno del Consiglio comunale, il Consiglio comunale potrà fare a meno di lui, mandandolo a casa anzitempo». Un affondo fin troppo facile, con una maggioranza che di fatto non esiste più e un sindaco che, nonostante il pressing, sembra voler tirare dritto. Il conto di questa posizione, tuttavia, potrebbero pagarlo i suoi successori alle urne. E alla fine, se qualcosa nei piani del centrosinistra dovesse andare storto, a Beppe - che probabilmente sogna un posto a Roma - qualcuno potrebbe fargliela pagare.