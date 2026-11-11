La grillina Manzo indagata per corruzione, sul Fatto Quotidiano la notizia "nascosta": ecco come

A quanto pare, non tutto è un "fatto" da raccontare. È notizia di ieri, infatti, la strage di avvisi di garanzia mandati dalla Dia di Napoli per corruzione. Tra i nomi grossi usciti fuori, c'è anche quello di Teresa Manzo, ex deputata grillina. Oltre a lei, indagati anche Tommaso Casillo, presidente del Consiglio di amministrazione di Soresa (centrale di committenza della Regione Campania), già vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, ex senatore ed ex sottosegretario alle Infrastrutture. In totale, ci sono stati tredici arresti (nove in carcere e quattro ai domiciliari) e diciotto inviti a comparire. Un "fatto" di sinistra, in una regione, la Campania, governata dal grillino Roberto Fico. Non tanto, però, da comparire sul Fatto quotidiano. Il quotidiano lo ha declassato a robetta interna a pagina 8, con un titolo su Tommaso Casillo e soltanto qualche accenno vago a Teresa Manzo, ex esponente di punta dei grillini contiani in Campania.

L'ex deputata avrebbe favorito una nomina ministeriale in cambio dell’assunzione del compagno, Alessandro Martino, per poi chiedere nei suoi confronti ulteriori benefici economici. Nonostante percepisse lo stipendio, l'uomo non si sarebbe nemmeno presentato al lavoro. Almeno è quello che dice la Procura di Napoli. Teresa Manzo è stata deputata del Movimento 5 Stelle nella XIII legislatura, dal 2018 al 2022. La trentanovenne ha anche ricoperto il ruolo di vicepresidente della 'Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorio di previdenza e assistenza sociale'. L'ex grillina avrebbe segnalato quella nomina, ottenendo in cambio l'assunzione del compagno Alessandro Martino. Il decreto di nomina fu firmato, all'epoca, dall'ex ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, L'attuale senatore M5S sarebbe persona informata sui fatti. Come ha trattato la vicenda il Fatto Quotidiano? Nell'articolo su Casillo, Teresa Manzo passa quasi come una sconosciuta, cacciata per infamia dal M5S. "L’ordinanza che mette in imbarazzo deluchiani ed esponenti dei 5 Stelle. Smaschera un fiume di tangenti su appalti in odore di camorra tra Volla, Somma Vesuviana, zone limitrofe e carrozzoni pubblici, nel quale nuotava un fedelissimo dell’ex governatore De Luca, Tommaso Casillo. E rivela la natura clientelare di una nomina di sottobosco al crepuscolo del governo Conte-2 nel terreno pentastellato, con il ministro dello Sviluppo economico dell’epoca, Stefano Patuanelli (non indagato) che il 30.11.2020 firma la nomina di commissario per i servizi per le coop (il Cus) all’indagato Dario Vicedomini, che contraccambia la sua sponsor politica, l’indagata ex parlamentare M5S Teresa Manzo (non ricandidata nel 2022 per presunti brogli alle Parlamentarie), assumendo il suo compagno…”. È questo il passaggio. Un po' pochino. Immaginate se fosse stato un componente di Fratelli d'Italia...